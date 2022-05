https://cz.sputniknews.com/20220520/ukrajinsky-velvyslanec-vystoupil-s-dalsim-obvinenim-vuci-scholzovi-18309284.html

Ukrajinský velvyslanec vystoupil s dalším obviněním vůči Scholzovi

Ukrajinský velvyslanec v Německu Andrij Melnyk opět obvinil německého kancléře Olafa Scholze z nerozhodnosti kvůli průtahům s předáváním zbraní Kyjevu, píše... 20.05.2022, Sputnik Česká republika

„Nabyl jsem dojmu, že kancléř nechce Ukrajině dodávat těžké zbraně,“ řekl diplomat.Tvrdí, že Německo hraje o čas a čeká na příměří. Poté se podle jeho názoru německá vláda odvolá na absenci nutnosti posílat vojenskou techniku.Velvyslanec také kritizoval Berlín za absenci slíbených tanků Leopard 1, ZSU Gepard a BMP Marder na Ukrajině. Navíc ještě neproběhla avizovaná rotační výměna tanků T-72 pro Ukrajinu ze Slovinska, řekl Melnyk.Scholz již dříve uvedl, že nehodlá jet v blízké budoucnosti do Kyjeva poté, co ukrajinská vláda odmítla přijmout německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Melnyk v reakci na to řekl, že „hrát uraženou játrovku nezní moc státnicky“. Následně se odmítl omluvit.

