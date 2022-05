https://cz.sputniknews.com/20220520/vstup-svedska-a-finska-do-nato-ovlivni-spolupraci-v-arktide-prohlasila-moskva-18309782.html

Vstup Švédska a Finska do NATO ovlivní spolupráci v Arktidě, prohlásila Moskva

„Musíme snad přitom chápat, že změna vojensko-politického statusu zemí může samozřejmě určitým způsobem zkorigovat rozvoj spolupráce ve vysokých šířkách. Jaká korekce to bude, ukáže čas. Otázku zapojení nebo nezapojení Finska a Švédska do Severoatlantické aliance je třeba hodnotit mj. i hlediska toho, jak to napomůže upevnění důvěry mezi arktickými zeměmi a veřejnými institucemi,“ řekl Korčunov na tiskové konferenci v MIA Rossiya Segodnya (Rusko dnes).Finsko a Švédsko doručily dříve generálnímu tajemníkovi NATO Jensi Stoltenbergovi přihlášky ke vstupu do aliance. Turecko později prohlásilo, že nemůže schválit zapojení těchto zemí do aliance kvůli jejich přístupu ke kurdskému problému.Jak prohlásil poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Jake Sullivan, prezident Joe Biden nehodlá v současné době navázat kontakt se svým tureckým kolegou Tayyipem Erdoganem vzhledem ke znepokojení Ankary rozšiřováním NATO.

