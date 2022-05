https://cz.sputniknews.com/20220521/dodavky-ruskeho-plynu-do-finska-byly-v-sobotu-rano-zastaveny-18311362.html

Dodávky ruského plynu do Finska byly v sobotu ráno zastaveny

Kvůli odmítnutí Helsinek platit za modré palivo v rublech byly dodávky ruského zemního plynu do Finska zastaveny 21. května v 6.00 SEČ. 21.05.2022, Sputnik Česká republika

Jak oznámilo finské ministerstvo zaměstnanosti a ekonomiky, energetická společnosti Gasum Oy se rozhodla obrátit na arbitráž, protože podle jejího tvrzení porušuje ruská strana podmínky dohody o urovnání v eurech.Zdůrazňuje se, že se Finsko předem připravovalo na snížení importu plynu od východního souseda, jeho nahrazování však neprobíhá bez problémů.Moskva od 1. dubna začala přijímat platby za plyn od nikoli přátelských států v rublech, aby se vzdala urovnání v USD a eurech. Prezident Vladimir Putin podotkl, že odmítnutí operací v ruské měně se bude hodnotit jako neplnění smluvních závazků.Od 27. dubna pozastavil Gazprom export zemního plynu do Bulharska a Polska kvůli nezaplacení. Společnost přitom upozornila na to, že sníží tranzit do jiných zemí, budou-li Sofie a Varšava odebírat palivo nezákonně.

