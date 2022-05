https://cz.sputniknews.com/20220521/komentovat-slusne-se-to-ani-neda-cesko-patri-mezi-pet-nejvetsich-dodavatelu-zbrani-na-ukrajinu-18312821.html

„Komentovat slušně se to ani nedá.“ Česko patří mezi pět největších dodavatelů zbraní na Ukrajinu

„Komentovat slušně se to ani nedá.“ Česko patří mezi pět největších dodavatelů zbraní na Ukrajinu

Česká republika investovala do Ukrajiny mnohomiliardové částky. Během posledních několika měsíců tam poslala dodávky s vojenským materiálem v takovém množství... 21.05.2022, Sputnik Česká republika

Podle Kopečného se Česko začalo na velké dodávky zbraní na Ukrajinu připravovat už na konci loňského roku. Následně byl otevřen fond ke shromáždění peněz na tyto účely: „Oslovil jsem ukrajinského velvyslance, jestli by nechtěli vytvořit speciální fond,“ sdělil Kopečný.Do tohoto fondu finančně přispěla i česká vláda a rovněž i další zahraniční úřady. Přesné částky vynaložené na vojenské dodávky na Ukrajinu si ministerstvo nepřeje zveřejňovat, náměstek ministryně je ovšem označuje za „velmi důstojné“ a podotýká, že se tak republika zařazuje mezi pět největších dodavatelů zbraní na Ukrajinu.Poslankyně SPD Karla Maříková na sociální síti citovala náměstka:„Náměstek ministryně obrany Tomáš Kopečný: Česko patří mezi pět největších dodavatelů vojenského materiálu na Ukrajinu,“ napsala.Tento příspěvek vyvolal bouřlivou reakci za strany národa. Lidé odsuzují vojenskou podporu.„Chlubit se tímhle může jen blbec. Protože každá zbraň dodaná na Ukrajinu je potencionální věc k vraždění. Místo, aby se starali o uklidnění situace, ji ještě gradují. Nesouhlasím s válkami,“ rozhořčuje se Petra Smejkalová.„To se to hovado jako chlubí, že ČR pomáhá rozdmýchávat vojenský konflikt a podporuje zabíjení lidí...?? Není to náhodou trestné...?? Není, já vím, zákony si určují oni sami. Ale ať aspoň to prase rochní za sebe, já jako občan ČR toto jednoznačně odsuzuji a tomu dobytku jsem hlas a tím pádem mandát k něčemu takovému rozhodně nedal,“ rozčiluje se Jiří Novotný.Rovněž lidé označují vládu za vlastizrádnou.„Pravděpodobně proto, že máme vládu složenou ze samých idiotů a vlastizrádců.. To se těm fašistům na Ukrajině moc líbí. Jsou to šmejdi řízení z USA a EU,“ píše Ludmila Žitníková.

