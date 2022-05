https://cz.sputniknews.com/20220521/strilime-sobe-do-nohy-v-nemecku-nasli-vinika-konfliktu-na-ukrajine-18312615.html

„Střílíme sobě do nohy“. V Německu našli viníka konfliktu na Ukrajině

„Střílíme sobě do nohy“. V Německu našli viníka konfliktu na Ukrajině

Ukrajinská krize vypukla kvůli ignorování Washingtonem a NATO bezpečnostních zájmů Ruska, prohlásil v interview pro noviny Junge Welt bývalý předseda... 21.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-21T20:24+0200

2022-05-21T20:24+0200

2022-05-21T20:24+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

rusko

ukrajina

francie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/783/34/7833457_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_19a9a34628c62e8ed8dc43891c192780.jpg

„Moskva už 20 let tvrdí o nemožnosti zapojení Ukrajiny do Severoatlantické aliance. Trvá na tom, že žádné americké rakety nemohou být rozmístěny na ukrajinsko-ruské hranici“, uvádí se v příspěvku.Politik srovnal Ukrajinu a Kubu.„Důvod, že každý stát může rozhodovat o tom, k jakému svazku se připojí, je mylný. Všem je přece známo, že USA nikdy nepřipustí zapojení Kuby do vojenského svazku s Ruskem, ani rozmístění ruských raket na hranici USA s Mexikem nebo Kanadou“, podotkl Lafontaine.Bývalý předseda SPD se také vyslovil proti jednostranným sankcím vůči Rusku a vysvětlil, že kvůli omezením ztrácejí německé společnosti konkurenceschopnost.V závěru ostře zkritizoval rozhodnutí Washingtonu vyčlenit 40 miliard dolarů na pomoc Kyjevu a podotkl, že to jenom protahuje krizi.Koncem roku 2021 zveřejnilo Rusko návrhy smlouvy s USA a dohody s NATO o zárukách bezpečnosti. Moskva mj. požádala západní partnery o právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, zapojení do bloku Ukrajiny a zřizování vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy obsahovaly také bod o nerozmístění útočných zbraní NATO u hranic Ruska a odsun sil aliance ve Východní Evropě na pozice z roku 1997.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

https://cz.sputniknews.com/20220516/karadzi-valka-v-jugoslavii-byla-pro-zapad-treninkem-pred-ukrajinou-18297851.html

rusko

ukrajina

francie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, ukrajina, francie