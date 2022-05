https://cz.sputniknews.com/20220521/to-chteji-uplne-zlikvidovat-vse-ceske-lidi-znepokojily-hrozby-eu-spojene-s-vysilanim-filmu-18313294.html

„To chtějí úplně zlikvidovat vše české?“ Lidi znepokojily hrozby EU, spojené s vysíláním filmů

Povinný podíl unijní videoprodukce není podle Evropské komise v Čechách splněn. EK kvůli tomuto zažalovala českou republiku a požádala o vyměření pokuty pro... 21.05.2022, Sputnik Česká republika

Předseda hnutí Svoboda a Přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura upozornil na zprávu, která se dříve objevila na portálu iDNES.cz, v níž se tato událost popisuje.„Evropská komise tento týden opět zažalovala Českou republiku. Důvodem je to, že vysíláme málo filmů z Evropské unie. Česku nyní hrozí pokuta. Upozornil na to web iDNES.cz. Nová Směrnice EU totiž stanovuje povinný podíl nejméně 30 procent produkce ze zemí EU v digitálních videotékách členských zemí. A Evropská komise nyní zažalovala Českou republiku a další čtyři země za to, že toto nevynucují. Komise v této souvislosti požádala Soudní dvůr Evropské unie o vyměření pokuty,“ uvedl Okamura.Lidi tato zpráva pobouřila. Češi jsou znepokojeni nařizováním ve svobodné zemi. Příjemné dojmy rovněž nevyvolaly ani hrozící pokuty.Zazněly i výzvy vystoupit z Evropské unie.Lidé také nechápou, jak to, že v takovou dobu, kdy mají evropské země řešit skutečně důležité problémy, třeba potravinové anebo energetické, tak se najednou začalo probírat nedostatečné množství uváděných v republice unijních filmů.„Do nebe volající. Hrozí energetická i potravinová chudoba. O co by se měli starat, ale Ano, potřebují nám cpát propagandu. Ano na Tv se nedá dívat, aneb o co jde, medializovat bušit a bušit a útočit na lidskou mysl. Aby co!? Získali společnost na svou stranu. Nějak nám moc utíká. Nepotřebujeme, aby společnost měla svůj názor, jen přijímala ten Náš. Podivný je tento svět a nejvíc nemocné mozky, které tomu velí, aneb rozumové mrzactví na svém vrcholu,“ rozhořčuje se Pavel Petak.Zazněly domněnky, že opravdovým záměrem evropských úředníků je zničení národního filmařství.Sledující také upozornili na to, že se to nepodobá demokratickému přístupu ke kultuře, nýbrž naopak.

