„Ukrajinská soudružka se zase předvádí.“ Adamová na Běhu pro Paměť národa zapůsobila velkým dojmem

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová se na sociální síti pochlubila tím, že se zúčastnila akce Běh pro Paměť národa.

2022-05-21T21:56+0200

2022-05-21T21:56+0200

2022-05-21T21:56+0200

Markéta Pekarová Adamová se zúčastnila akce, která sbírá finanční prostředky na natáčení příběhů o veteránech. Příspěvek o své účasti poslankyně zveřejnila na sociální síti.Neprodleně zpráva vyvolala k autorce spoustu dotazů, mezi něž třeba patřili výtky k její práci.„Když běháte pro Paměť národa, z jakého důvodu tedy pro národ nepracujete,“ táže se Daniela Dufková.Uživatelé rovněž poznamenávali, že poslankyně nemusí běhat, lidé na ní tak rychle nezapomenou.„Ty běhat ani nemusíš, tebe si bude národ pamatovat hodně dlouho,“ píše Jirka Valouch.„No jednou, Markéto, budeš litovat, že má národ takovou paměť,“ vyhrožuje Roman Šindelář.Klasicky jí vytkli i to, že podle lidí dělá více pro ukrajinský národ, než pro svůj vlastní.„Ukrajinská soudružka se zase předvádí,“ podotkl Pavel Hanketa.„Chtělo by to ukrajinský trikot. Vítězství jasné,“ píše Ladislav Seifert.Zazněla i ironická výtka k jejímu přístupu k práci.„Tak tedy trénujte, až vás lid požene, ať jste ve formě,“ zdůraznila Vlasta Nohavičková.„Jediné, co je možná na tobě dobré, je postava, ale z toho ČR nemá nic, ale ostatní jako je mozek, uvažování a jednání, z toho také ČR nemá nic a za 230 tis. měsíčně, by měli být vidět nějaké výsledky, a ne všechno jen okecávat,“ vytýká Péťa Mokrý.

