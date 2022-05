https://cz.sputniknews.com/20220521/v-clr-usvedcili-usa-ze-sireni-neonacismu-na-ukrajine-pod-rouskou-demokracie-18310024.html

V ČLR usvědčili USA ze šíření neonacismu na Ukrajině pod rouškou demokracie

V ČLR usvědčili USA ze šíření neonacismu na Ukrajině pod rouškou demokracie

Spojené státy americké napomáhají šíření neonacismu na Ukrajině a předkládají svou politiku jako ochranu lidských práv, svobody a demokracie. Ve spojení s... 21.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-21T08:36+0200

2022-05-21T08:36+0200

2022-05-21T08:36+0200

svět

čína

usa

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/416/89/4168957_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4777e65075ac4b37ad08d6555f722024.jpg

Jak se uvádí v článku, tendence k upevňování neonacistických názorů je vidět na území celé východní Evropy, a právě ukrajinská verze tohoto ideologického jevu se charakterizuje jako nejnebezpečnější: to nebezpečí je podmíněno rolí politického epicentra rusko-americké konfrontace, která byla Kyjevu přidělena.Výzkumník Čínské akademie sociálních věd Zhang Hong, když vysvětloval fenomén popularity neonacismu ve východní Evropě, poukázal na schopnost západní části regionu „vysávat potenciál rozvoje“ Východu. Jako příklad uvedl Polsko: po zapojení země do EU mnozí polští lékaři, inženýři a technici odjeli do západní Evropy, aby se tam stali řidiči kamiónů nebo stavebními dělníky s paradoxně zdvojnásobenými příjmy.Stejně tak trpěly východoevropské státy nejvíce technickými a průmyslovými nedostatky na pozadí západoevropských zemí s úspěšně se rozvíjející ekonomikou. Hospodářská zaostalost mimořádně vyostřila u obyvatel východoevropských zemí pocit národní identity, podotkl vědecký pracovník Čínské akademie sociálních věd Zhang Yifei. Tyto a další faktory přivedly k posílení pravicových sil ve východoevropském regionu, které vzaly pod svou kontrolu nejzávažnější struktury včetně soudních a právních.Tohoto stavu věcí využily Washington, Londýn a jiné západní metropole ve vlastních strategických a národních zájmech, protože radikální síly bylo možné zamířit na odpor „ruské agresi“ a využít jich jako „možnosti vytlačit Rusko ze světové scény“. Tento názor vyslovil Gideon Rachman, korespondent novin The Financial Times. Odvolává se na výroky amerického ministra obrany Lloyda Austina, v nichž je vidět záměr „oslabit Rusko“.Zhang Yifei dospívá k závěru, že viníky krize kolem Ukrajiny jsou USA – země s „tajným zbožňováním ústřední moci“, která potřebuje lídry s extrémními způsoby v podmínkách ekonomické nestability, o čemž svědčí vláda 45. prezidenta USA za republikánskou stranu Donalda Trumpa, podotýká se v příspěvku listu Global Times ze 17. května.Čínští novináři poukazují zároveň na opačný účinek americké politiky – incident se střelbou v Buffalu, stát New York, v jehož důsledku zahynulo 10 lidí. Teroristický čin byl spáchán kvůli rasové nenávisti, což vrhá světlo na skutečné nálady v této zemi.Autoři článku se odvolávají také na prohlášení ruského prezidenta Vladimira Putina, které učinil v průběhu jubilejního summitu Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti 16. května. Ruský prezident upozornil na řádění neonacismu na Ukrajině, které je podněcováno nejen na státní, ale i na mezinárodní úrovni – zeměmi kolektivního Západu.

čína

usa

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čína, usa, ukrajina