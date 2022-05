https://cz.sputniknews.com/20220522/a-nechcete-jit-z-vlady-a-cist-si-knihy-doma-v-klidu-bibliofil-fiala-schytal-za-svoji-lasku-18313461.html

„A nechcete jít z vlády a číst si knihy doma v klidu?“ Bibliofil Fiala schytal za svoji lásku

Český premiér Petr Fiala upozornil na čtyřicáté výročí svého členství ve Spolku českých bibliofilů. Přitom podotkl, že i přestože publikoval hodně článků a... 22.05.2022, Sputnik Česká republika

Petr Fiala oznámil, že přesně před čtyřiceti lety jako gymnazista vstoupil do spolku českých milovníků knih.Podotkl rovněž, že zrovna v tomto sdružení poprvé publikoval první článek.„Také můj první článek, který jsem veřejně publikoval, vyšel v roce 1983 právě ve Zprávách Spolku českých bibliofilů. Bylo to v době tuhé normalizace, kdy nebylo snadné něco uveřejnit, vděčně na to dnes myslím,“ oznámil politik.Přitom ale zdůraznil, že i přes bohatou publikační činnost, stejně nejraději čte.Lidé se ho ovšem ptali na aktuální politickou činnost.Zazněla i reakce na zveřejněnou zprávu. Lidé si stěžují na drahotu a nabízejí premiérovi, aby nechal politiky a věnoval energii činnosti, která ho opravdu baví.„A nechcete jít teda z vlády a číst si knihy doma v klidu? To byste udělal nejlépe. Lidi nemají pomalu na elektřinu a jídlo a Vy neustále jen mluvíte na prázdno. Celé roky jste nadával na Babiše, ale za 6 měsíců vlády jste neudělal nic krom keců. Fialova drahota je nyní,“ píše Lukáš Slončík.

