Brity může čekat „palivová chudoba“, prohlásil šéf E.ON

Téměř 40 % britských rodin bude žít v „palivové chudobě“, pokud vláda nepodnikne kroky ke snížení cen energií, píše The Independent s odkazem na šéfa... 22.05.2022, Sputnik Česká republika

„Téměř 40% rodin bude žít v palivové chudobě, když vláda bude nečinně přihlížet jak rostou ceny… Některé rodiny jsou na pokraji, a situace se bude zhoršovat,“ cituje list Lewise.Podle Lewisova mínění může cenová hranice paliv dosáhnout v Británii 3 000 liber již letos na podzim. Vyzval vládu, aby neprodleně zasáhla, ale neupřesnil, která opatření by to mohla být.Průzkum veřejného mínění, který dříve uskutečnila agentura Ipsos, ukázal, že 65% Britů nezapíná topení, aby ušetřili kvůli prudkému růstu cen, dalších 27% vynechá jedno jídlo.V dubnu Sputnik psal o tom, že zákaz dovozu dřeva z Ruska a Běloruska způsobil prudký růst cen nábytku ve Velké Británii. INformoval o tom The Guardian s odkazem na zástupce byznysu.Britská lesní opatrovnická rada (Forest Stewardshiop Council) pozastavila všechny obchodní certifikáty s Ruskem a Běloruskem, zablokovala všechny kontrolované dodávky z obou zemí, vedlejším účinkem však byl nárůst cen na pozadí pokusů výrobců nábytku najít alternativní zdrojet.Výkonný ředitel společnosti na výrobu nábytku Whitemeadow Ian Oscroft sdělil, že vlastní náklady na výrobu jedné pohovky stouply o 25 % oproti období před brexitem.„Lesní opatrovnická rada zakázala dovoz z Ruska, což je správné, způsobilo to však obtíže pro jiné státy, jež dodávají dřevo, a samozřejmě také prudký růst cen dřeva,“ citoval Oscrofta list.Výkonný ředitel sdružení Britští výrobci nábytku Sean Holt zase řekl, že podnikatelé se ještě nikdy nesetkali s podobným zvýšením cen materiálů.V článku se uvádí, že ceny nábytku ve Velké Británii stouply o 17 %, inflace dosáhla 7 %, rekordní úrovně za tři desetiletí, kvůli konfliktu na Ukrajině.

