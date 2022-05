https://cz.sputniknews.com/20220522/navsteva-delegaci-svedska-a-finska-v-turecku-se-odklada-pisou-media-18314184.html

Návštěva delegací Švédska a Finska v Turecku se odkládá, píšou média



Otázka návštěvy delegací Švédska a Finska v Turecku není vyřešena, země čekají na odpověď z Ankary, píše v neděli list Milliyet. 22.05.2022, Sputnik Česká republika

Předtím napsal list The Financial Times, že Turecko zablokovalo zahájení projednání žádosti o vstupu Finska a Švédska do NATO. Erdogan prohlásil, že Ankara nemůže říct „ano“ členství Finska a Švédska v NATO, poněvadž nemůže uvěřit jejich prohlášením o stycích se zástupci Kurdistánské dělnické strany zakázané v Turecku. Když Turecko vysloví souhlas, nebude podle Erdogana NATO „bezpečnostní organizací, ale místem, kde bude mnoho zástupců teroristů.“ Státy nemohou být přijaty do Aliance bez jednohlasného schválení všech jejích členů.V Rusku nejednou vyslovili názor, že NATO má za cíl konfrontaci. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov prohlásil, že další rozšíření aliance neposkytne Evropě větší bezpečnost, že NATO má agresivní povahu. Přitom poznamenal, že nepokládá vstup Švédska a Finska do NATO za existenční hrozbu pro Rusko.

