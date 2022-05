https://cz.sputniknews.com/20220522/nemecky-politolog-prohlasil-ze-washington-sponzoruje-azov-18315079.html

Německý politolog prohlásil, že Washington sponzoruje Azov

Německý politolog prohlásil, že Washington sponzoruje AzovNacisty z nacionalistického útvaru Azov (proti kterému bylo v RF zahájeno trestní řízení)... 22.05.2022, Sputnik Česká republika

Je přesvědčen, že Amerika investovala prostředky s cílem, aby nacionalisté zabíjeli lidi na Donbasu. Poznamenal, že takzvaní sponzoři měli jistý plán: „najít lid schopný vraždit lidi svého bratrského národa, jak je tomu s Rusy na Ukrajině.“Azov původně byl, jak víme, nezávislý batalion, který byl později zařazen do ukrajinské armády. Jeho příslušníci konali represe všeho druhu, vraždili, znásilňovali, mučili, a dokonce pálili lidi zaživa,“ vysvětlil odborník.Upozornil rovněž na to, že tento útvar by nemohl koexistovat se žádným národem na planetě Země. Hörstel zdůraznil, že Němci jsou pobouřeni klidným vztahem úřadů SRN k tomu, co dělají ukrajinští nacisté.Politolog prohlásil, že pokusy západních států přesvědčit celý svět, že prý na Ukrajině nebyli a nejsou žádní nacisté, okamžitě selhaly, když „azovci“ ukázali své tetování.„Azovci se totiž netají svými idealistickými principy, mají tetování se symbolikou hitlerovských SS, s hákovými kříži, apod. Je také stejně jasné, že v Mariupolu udělali živý štít z civilistů, drželi je silou, vyhrožovali jim, mořili hlady a zabíjeli,“ zdůraznil expert.Na ukrajinském území neexistuje opravdová vláda, proto je prezident této země Volodymyr Zelenskyj a jeho blízké okolí pouhými pěšci ve hře, kterou sponzoruje Amerika, míní Hörstel.„Taková vláda nebude hnát příslušníky Azovu k žádnému soudu. Proto je dobře, že Rusko řeší tento hrozný problém,“ je přesvědčen politolog.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

