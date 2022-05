https://cz.sputniknews.com/20220522/polsky-premier-nabidl-norsku-aby-se-o-prijmy-z-ropy-podelilo-s-ukrajinou-18316597.html

Polský premiér nabídl Norsku, aby se o příjmy z ropy podělilo s Ukrajinou

Polský premiér nabídl Norsku, aby se o příjmy z ropy podělilo s Ukrajinou

Polský premiér Mateusz Morawiecki nabídl Norsku, aby se o zisky z exportu ropy a plynu podělilo s Ukrajinou. 22.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-22T22:12+0200

2022-05-22T22:12+0200

2022-05-22T22:12+0200

svět

polsko

norsko

plyn

ukrajina

mateusz morawiecki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/15/12248135_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_b3f12c977b0a1ec84e66aa4a15b8e3ff.jpg

„Dodatečný zisk Norska z ropy a plynu přesáhne sto miliard eur,“ prohlásil Morawiecki během nedělního setkání s polskou mládeží.„Drazí norští přátelé, to není fér,“ dodal. Norsko by se podle něj mělo „okamžitě podělit“ o své zisky z prodeje ropy a plynu a zhodnotit příjem dodatečných zisků z energetických zdrojů vzhledem k jejich rostoucím cenám.Tato prohlášení Morawieckého vyvolala u řady polských politiků ironii.„Přemýšlel jsem o tom, jak chce Morawiecki během krize financovat všechny výdaje, které plánoval. Záhada je odhalena. Měli bychom napsat našim norským přátelům, aby se s námi o své přebytečné příjmy podělili,“ ironizuje zástupce téže strany Sławomir Mentzen.Plynové zákulisíOd 11. května Ukrajina zastavila příjem plynu pro tranzit přes GIS Sochranovka s odkazem na skutečnost, že je pod kontrolou ruských sil (na území LLR). V důsledku toho zůstal pouze jeden vchod pro tranzit plynu do Evropy - GIS Sudža. Gazprom uvedl, že převedení všech objemů do Sudži je technologicky nemožné, společnost plní všechny závazky vůči evropským spotřebitelům a tranzitní služby jsou plně hrazeny. Po oznámení ukrajinského operátora GTS byl na londýnské burze ICE pozorován zřetelný nárůst cen na tuto komoditu.Západní země vyhlásily uvalení sérii nových sankcí vůči Ruské federaci kvůli Ukrajině. V Evropě se hlasitěji rozezněla prohlášení o nutnosti snížení závislosti na ruských energetických zdrojích. Dodržování směru v odmítání dodávek ropy a plynu z Ruské federace aktivně podporují Spojené státy americké, jež vyzývají alternativní producenty ke zvýšení těžby.Prezident RF Vladimir Putin nejednou prohlásil, že politika zadržování a oslabování Ruska je dlouhodobou strategií Západu a že sankce vážně poškodily celou světovou ekonomiku. Podle jeho slov je hlavním cílem Západu zhoršit život milionům lidí. Putin rovněž prohlásil, že USA a EU vyhlásily fakticky default ze svých závazků před Ruskem, když zablokovaly jeho valutové rezervy. Dodal, že nynější události dělají tečku za globální dominancí Západu jak v politice, tak i v ekonomice. Podle jeho slov se Rusko nehodlá izolovat, a nelze ho tvrdě izolovat v současném světě.

https://cz.sputniknews.com/20220522/samkova-rusove-jsou-velmistry-v-sachu-sachy-jsou-hra-ktera-se-promysli-na-mnoho-tahu-dopredu-18316112.html

polsko

norsko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polsko, norsko, plyn, ukrajina, mateusz morawiecki