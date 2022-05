https://cz.sputniknews.com/20220522/samkova-rusove-jsou-velmistry-v-sachu-sachy-jsou-hra-ktera-se-promysli-na-mnoho-tahu-dopredu-18316112.html

Samková: „Rusové jsou velmistry v šachu. Šachy jsou hra, která se promýšlí na mnoho tahů dopředu“

2022-05-22T18:43+0200

Klára Samková nejen zdůraznila, že se Rusové dlouhodobě udržují na čelních pozicích v šachových turnajích, ale zároveň i připomněla, že pro šachy je charakteristické zvážení velkého množství kroků a variant vývoje hry dopředu.„Rusové jsou už dlouhá desetiletí velmistry v šachu. Šachy jsou hra, která se hraje a promýšlí na mnoho a mnoho, a mnoho tahů dopředu. Ve všech variantách,“ podotkla právnička.Následně také dodala, že by se podle ní na tuto skutečnost zapomínat nemělo.„Myslím, že na oba tyto fakty se zapomíná. A to je tak vše, co mohu dnes tak při poledni říci,“ upozornila Samková.S vizí advokátky se ztotožňují i lidé. Mnozí z nich prohlašují, že jim aktuální dění opravdu připomíná tuto intelektuální hru.„Lépe bych to neřekl,“ píše Vítězslav Štěpán.„Přesně, už od začátku jsem říkala, že pr. Putin to do čeho šel, už dávno předtím věděl jaké varianty a taktiky použít, aby z téhle ‚Šach. partie‘ vyšel jako vítěz,“ prohlašuje Světlana Kavanová.Češi oceňují i promyšlenost ruského jednání v dalekosáhlé perspektivě.Zaznělo i to, že je třeba rozlišovat mezi povrchními diskuzemi, které k ničemu nepřispějí a promyšleným předmětným jednáním, jež je podloženo produktivní činností.„Naprosto souhlasím. Filozofovat kolem toho je hezké, ale fakta jsou rozhodující. Účtenky za nákup v obchodě, za naftu, za nájem či elektřinu jsou jasné! Něco nefunguje a kde se tedy stala chyba! Nechceme plyn, tak to tu zastavme. Nechceme obchodovat, ok, nebude obilí... Je to jednoduché. Tisíce názorů nám chleba v obchodě nezlevní... a to je zatím jen začátek. Hledáme chyby jinde, ale je třeba se podívat i na ten náš dvoreček a udělat si pořádek! (ale to zvládne jen málo lidí),“ upozorňuje Marcel Sprinz.Další sledující zdůrazňuje, že se na současném politickém jevišti de facto hraje několik „partií“.„Dovolím si zde volně citovat ing. Hanu Lipovskou: ‚... Evropa hraje s Ruskem žravou dámu a Rusko s Evropou šachy a hned na třech šachovnicích ...‘ co k tomu dodat? Možná nejsme tak úplně tupí, možná bychom i tu šachovou partii zvládli nějak uhrát, ale třeba jsme ‚jen‘ barvoslepí, takže ty různě barevný políčka s těma různě barevnými figurkami nesrovnáme, kdyby čert na koze jezdil...“ uvažuje Eva Dudková.

