The Hill píše o nebezpečí dalšího rozšíření NATO pro Evropu

The Hill píše o nebezpečí dalšího rozšíření NATO pro Evropu

Rozšíření NATO destabilizuje Evropu, prodlouží situaci kolem Ukrajiny a značně zvýší riziko globálního jaderného konfliktu. Je to názor, který vyslovila 21... 22.05.2022, Sputnik Česká republika

„Snaha pokořit (pozn. prezidenta RF Vladimira)Putina a posílit globální vojenskou nadvládu USA je neprozíravá a nebezpečná. Vytváří to riziko eskalace, rozšíření a protahování (konfliktu kolem Ukrajiny). Značně to zvýší pravděpodobnost výměny jaderných útoků, což může snadno vyústit do globálního holocaustu,“ varuje Ohlbaumová.Vstup Švédska a Finska do NATO nemusí ubránit Evropu, ale může ji destabilizovat, konstatuje novinářka.Překonání krize nespočívá podle Ohlbaumové v pokračování dnešní politiky rozšíření NATO, ale ve vytvoření nové bezpečnostní architektury a ekonomických institucí, do kterých je třeba zapojit také Rusko.Evropa nepotřebuje změnu hranic z dob studené války a rozšíření přítomnosti NATO, ale novou bezpečnostní architekturu a ekonomické instituce, ke kterým se mohou po čase připojit všechny evropské státy včetně Ruska, napsala na závěr Diana Ohlbaumová.

