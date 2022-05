https://cz.sputniknews.com/20220522/to-je-propaganda-ze-by-se-i-goebbels-stydel-aneb-co-se-dozvime-z-medii-cr-a-ua-18315868.html

„To je propaganda, že by se i Goebbels styděl.” Aneb co se dozvíme z médií ČR a UA

„To je propaganda, že by se i Goebbels styděl." Aneb co se dozvíme z médií ČR a UA

Poslanec Evropského parlamentu (za SPD) Ivan David upozornil na nedůvěryhodnost informací sdílených některými ukrajinskými a českými médii.

Ivan David na své sociální síti zveřejnil příspěvek, v němž varoval před nepravdivostí některých informací, jež jsou sdělovány určitými zpravodajci. Nelíbí se mu také, že není možné jejich údaje ověřit. Své prohlášení pojmenoval Nový „Duch Kyjeva“, v němž odkazuje na zprávy, zveřejněné na sociálních sítích.„Ukrajinské zdroje uvádějí, že nový Duch Kyjeva sestřelil již 60 ruských stíhaček, Česká televize a Český rozhlas posléze jednotně vydaly prohlášení, že za sebou má již 65 sestřelů letounů a Seznam zprávy přišly nově s exkluzivními informacemi, že sestřelů má rovných sto. Informace nelze ověřit z nezávislých zdrojů,“ cituje politik.Poslanec rovněž uvádí, že to není reálií ryze českých médií, obdobnou situaci lze shledat i v jiných zemích. Výjimkou není ani demokratické Německo, jehož národ také vytýká svým velkým zpravodajským agenturám, že poskytují neověřené, nepravdivé informace. Autor tento jev označuje za „nedůvtipnou propagandu“.„Ano, to známe. 271 ze 100 útočících tanků bylo zničeno, 114 % útočících Rusů bylo zneškodněno a agresor byl v protiofenzívě zatlačen zpět na Ural. Vše bez vlastních ztrát. Na východě nic nového...“ cituje David komentář k jednomu z článků, který byl zveřejněn v Der Spiegel.Stejný postoj zastávají i lidé, kteří se výslovně shodli s názorem politika.„Děláte si legraci, ale toto pětizlo bude bránit Ukrajinu i za cenu ekonomické likvidace našeho státu,“ rozčiluje se Jana Barnová.„Všichni jezte luštěniny, pomůžeme Ukrajině, budeme střílet taky,“ píše Anna Alexaiová Matušková.Zaznělo tady i přirovnání současné situace k situaci za Hitlera.„Hitler v německých novinách vyhrával ještě v dubnu 1945,“ podotýká Jiří Černota.„To je propaganda, že by se i Goebbels styděl, jak malý kluk... kdo někdy něco viděl a četl o moderním vojenském letadle, tak dobře ví, že jeden pilot sestřelit 60 letadel nedokáže, i kdyby byl Superman... jsou to lháři,“ konstatuje Zdeněk Reska.

česká republika

ukrajina

