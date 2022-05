https://cz.sputniknews.com/20220522/v-pripade-embarga-eu-nenajde-nahradu-za-ruskou-ropu-prohlasil-alekperov-18316412.html

V případě embarga EU nenajde náhradu za ruskou ropu, prohlásil Alekperov

V případě embarga EU nenajde náhradu za ruskou ropu, prohlásil Alekperov

Bývalý šéf Lukoilu Vagit Alekperov sdělil Financial Times, že v případě zavedení embarga na ruskou ropu, země EU nebudou schopny za ni najít náhradu ani ve... 22.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-22T23:58+0200

2022-05-22T23:58+0200

2022-05-22T23:58+0200

svět

ropa

lukoil

embargo

evropa

rusko

sankce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/901/53/9015300_0:1305:2048:2457_1920x0_80_0_0_fe7f5fa9e8926050f6c711d0605507a0.jpg

„Není možné najít náhradu za tak velkého exportéra energie, jakým je Rusko, a to ani ve střednědobém horizontu,“ prohlásil v rozhovoru pro tisk Financial Times.Podnikatel se domnívá, že v případě embarga bude „muset Rusko omezit těžbu, zmrazit vrty, jako tomu bylo na začátku pandemie v roce 2020, protože přesměrovat všechny evropské objemy na jiné trhy přes noc není možné.“ Podle Alekperova by embargo na ruskou ropu bylo „šokem pro všechny“ a „nejnegativnějším scénářem“ pro všechny strany.Exšéf Lukoilu se domnívá, že vybudování nové infrastruktury pro přesměrování ruské ropy, jež momentálně proudí do Evropy, bude trvat roky.Alekperov v komentáři ohledně jeho rozhodnutí se vzdát pravomocí člena představenstva a prezidenta Lukoilu poznamenal, že funkci opustil „v zájmu společnosti“, ale bylo to pro něj „smutné“ rozhodnutí.Dříve Spojené království rozšířilo protiruský sankční seznam, v jehož rámci se sankce dotkly i Vagita Alekperova. Dotyčný později informoval Lukoil o svém rozhodnutí zprostit se členství v představenstvu a také předčasně rezignovat na prezidenta společnosti.Západní země začaly uvalovat nové sankce v reakci na provádění ruské speciální operace na ochranu Donbasu, jejíž zahájení bylo oznámeno 24. února. Moskva vysvětlila, že k úkolům speciální operace patří demilitarizace a denacifikace Ukrajiny, jejichž provedení je nezbytné k zajištění bezpečnosti Ruska. Rozhodnutí bylo přijato na základě zhoršení situace v regionu v důsledku ostřelování ze strany ukrajinské armády.

https://cz.sputniknews.com/20220522/samkova-rusove-jsou-velmistry-v-sachu-sachy-jsou-hra-ktera-se-promysli-na-mnoho-tahu-dopredu-18316112.html

evropa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ropa, lukoil, embargo, evropa, rusko, sankce