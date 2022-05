https://cz.sputniknews.com/20220522/v-usa-uvedli-tajnou-zbran-ruska-uvnitr-nato-18312448.html

V USA uvedli „tajnou zbraň“ Ruska uvnitř NATO

V USA uvedli „tajnou zbraň“ Ruska uvnitř NATO

Turecko se stalo „tajnou zbraní“ Ruska uvnitř NATO kvůli jeho pozici v ukrajinské krizi a v otázce rozšiřování aliance, píše Fox News. 22.05.2022, Sputnik Česká republika

„Rozhodnutí tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana zablokovat zapojení Švédska a Finska do NATO – to není zdaleka první případ, kdy Ankara jedná navzdory Západu,“ uvádí se v článku.Erdogan se mj. aktivně snaží destabilizovat alianci poté, co ho v roce 2016 chtěla část vojáků svrhnout, píše novinář.Od samého začátku konfliktu na Ukrajině nezavádělo Turecko sankce proti Rusku. Přitom v roce 2020 sám Washington zavedl omezení proti Ankaře kvůli nákupu ruského komplexu S-400.Podle názoru odborníků, jejichž pozici televizní stanice přibližuje, Erdogan jednou využívá západních společenství, a jindy zase přistupuje na konfrontaci s nimi v závislosti na tom, co je v daném případě výhodnější. Někteří z nich označují přitom tureckého lídra za „Putinova člověka v NATO“.V příspěvku se podotýká, že v konečném důsledku souhlasí Ankara s přijetím nových členů do aliance, v daném okamžiku ale spory uvnitř NATO jsou Putinovi vhod.Prezident Turecka Recep Tayyip Erdogan dříve prohlásil, že Ankara nemůže podpořit zapojení Švédska a Finska do vojenského bloku, protože v tomto případě se stane aliance „místem, kde bude mnoho zástupců teroristů“.

