https://cz.sputniknews.com/20220522/velitel-raketovych-vojsk-strategickeho-urceni-promluvil-o-kapacitach-rakety-sarmat-18315387.html

Velitel raketových vojsk strategického určení promluvil o kapacitách rakety Sarmat

Velitel raketových vojsk strategického určení promluvil o kapacitách rakety Sarmat

Nová ruská mezikontinentální balistická raketa Sarmat dokáže letět přes Severní a Jižní pól a také po jiným trajektoriím, sdělil velitel raketových vojsk... 22.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-22T16:27+0200

2022-05-22T16:27+0200

2022-05-22T16:27+0200

svět

rakety

rusko

sarmat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/18209739_0:0:1545:870_1920x0_80_0_0_44a8959eca04acfbbd76a17151247755.jpg

Vysvětlil, že možnost změny směru letu je dosažena díky energetickému zařízení nového raketového systému.Učinil rovněž předpoklad, že se v nejbližším čase sotva podaří vyvinout prostředky na zachycení této zbraně. Očekávají, že Sarmat zůstane ve výzbroji 50 let, poněvadž to umožňují charakteristiky rakety a její spolehlivost.O volbě názvu rakety Karakajev řekl, že starý národ Sarmati byl odvážný, měl těžké jezdectvo a dlouhá těžká kopí a střely.Hlavní je, že měli rovný ostrý meč, který naháněl nepříteli hrůzu . Před nepřátelským útokem si vždy mysleli, že díky tomuto meči dosáhnou odvety. Kvality našeho dnešního raketového systému také umožňují o tom mluvit, může to být meč odvety. Je to zbraň, která varuje, že Rusko je spolehlivě chráněné,“ vysvětlil Karakajev.

https://cz.sputniknews.com/20220428/roskosmos-postavi-46-bojovych-komplexu-sarmat-18231226.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rakety, rusko, sarmat