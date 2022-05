https://cz.sputniknews.com/20220522/virolog-odhadl-pravdepodobnost-pandemie-opicich-nestovic-18312296.html

Virolog odhadl pravděpodobnost pandemie opičích neštovic

Pandemie opičích neštovic ve světě je málo pravděpodobná. Při předávání viru od člověka člověku se jeho nakažlivost snižuje, oznámil hlavní vědecký pracovník... 22.05.2022, Sputnik Česká republika

„Ne, myslím si, že to není možné. Kategoricky se to sice nelze tvrdit, pravděpodobnost je ale blízká nule. A s předáváním od člověka člověku se všechno slábne. To je pro tento virus příznačné, a nejspíše, dokonce když jde o nějakou trochu odlišnou variantu viru, sotva může pandemie začít,“ řekl Alštejn.Dodal, že virus opičích neštovic je znám a dobře prozkoumán. Není schopen vyvolávat velké pandemie. A jestliže při předávání od člověka člověku virus slábne, při předávání od zvířete člověku se chová jinak. Člověk stoná „velmi těžko, a je dost nakažlivý,“ podotkl virolog.

