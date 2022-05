https://cz.sputniknews.com/20220523/napisu-jmeno-zelenskeho-v-radku-nezaopatrena-osoba-v-usa-byli-poboureni-rekordni-pomoci-kyjevu-18315257.html

„Napíšu jméno Zelenského v řádku nezaopatřená osoba.“ V USA byli pobouřeni rekordní pomocí Kyjevu

Čtenáři amerického magazínu National Review byli rozhořčeni kvůli zprávě o tom, že USA vyčlenily dalších 40 miliard dolarů na pomoc Ukrajině. Mnozí připomněli... 23.05.2022

„Všechno je velmi jednoduché. Osudem Ameriky je vydávat na záchranu světa tolik, aby se stala bankrotem. Právě po tom přestaneme konečně být supervelmocí a všechno tím skončí!“ vyslovil svoje mínění A304.„Tak tedy zase to děláme jako dříve? Vietnam: krev+ výdaje+sociální rozkol. Výsledek: USA trpí porážku. Irák: krev+výdaje+sociální rozkol. Výsledek: USA odcházejí. Afghánistán: krev+výdaje+hanba. Výsledek: USA trpí porážku. Co tedy děláte, naši američtí lídři?!“ vyslovil pobouření Teterdogs.„Nu, což, napíšu jméno Zelenského ve svém daňovém přiznání za příští rok v řádku nezaopatřená osoba?!“ironicky poznamenává bizn43.„Kolik miliard z této pomoci se vrátí do kapes amerických politiků, kteří přijali tento zákon?“ položil otázku save usa.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

ukrajina

usa

2022

Zprávy

