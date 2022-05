https://cz.sputniknews.com/20220523/norske-mzv-okomentovalo-vyzvu-polskeho-premiera-aby-se-delili-o-prijmy-18318077.html

Norské MZV okomentovalo výzvu polského premiéra, aby se dělili o příjmy

Státní tajemník norského ministerstva zahraničí Eivind Vad Petersson reagoval na návrh polského premiéra Mateusze Morawieckého, aby se dělili o příjmy z... 23.05.2022, Sputnik Česká republika

„Nehledě na to, že v důsledku konfliktu na Ukrajině příjmy z prodeje ropy stouply, cena fondu (pozn. Státní penzijní fond Norska, který se doplňuje z ropných příjmů) klesla,“ řekl v písemné odpovědi pro VG.Petersson upřesnil, že jde o pokles přibližně 550 miliard norských korun (pozn.56 miliard dolarů), zčásti kvůli pádu fondového trhu. Dodal, že na norskou ekonomiku a norské spotřebitele mělo dopad zvýšení cen elektřiny a benzínu.Západní státy vyhlásily sérii nových sankcí proti Rusku kvůli Ukrajině, v Evropě stále hlasitěji znějí prohlášení ohledně snížení závislosti na ruských palivech. Kurs na odmítnutí dodávek aktivně podporují USA, které vyzývají alternativní výrobce k zvýšení těžby.Dříve polský premiér Mateusz Morawiecki nabídl Norsku, aby se o zisky z exportu ropy a plynu podělilo s Ukrajinou.„Dodatečný zisk Norska z ropy a plynu přesáhne sto miliard eur,“ prohlásil Morawiecki během nedělního setkání s polskou mládeží.„Drazí norští přátelé, to není fér,“ dodal. Norsko by se podle něj mělo „okamžitě podělit“ o své zisky z prodeje ropy a plynu a zhodnotit příjem dodatečných zisků z energetických zdrojů vzhledem k jejich rostoucím cenám.

