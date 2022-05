https://cz.sputniknews.com/20220523/ukrajina-se-v-dnesnich-hranicich-nezachova-prohlasil-staly-zastupce-krymu-18314637.html

Ukrajina se v dnešních hranicích nezachová, prohlásil stálý zástupce Krymu

Ukrajina se v dnešních hranicích nezachová, prohlásil stálý zástupce Krymu

Ukrajina se již nezachová v dnešních hranicích, prohlásil stálý zástupce Krymu při prezidentovi RF, vicepremiér krymské vlády Georgij Muradov. 23.05.2022

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

krym

rusko

„Ukrajina se v bývalé podobě již podle mého názoru nezachová. Je to již bývalá Ukrajina,“ řekl Muradov.Podle jeho mínění by se Ukrajina mohla zřejmě existovat v bývalém formátu jako federativní stát za podmínky naprostého dodržování práv národních komunit, zejména jazykových, kulturních, vzdělávacích a náboženských.Podle jeho názoru by žádná země respektující sebe a svůj lid nestrpěla donebevolající pošlapání původních práv svých krajanů v sousedních státech.„Tím spíš, když se tyto pokusy vyústí do přímé likvidace lidí, jak to bylo v posledních letech vůči Rusům a rusky mluvícím na Ukrajině, na které po staletí žili v rodné zemi,“ poznamenal Muradov.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

ukrajina

krym

rusko

2022

ukrajina, krym, rusko