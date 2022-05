https://cz.sputniknews.com/20220523/v-dlr-informovali-o-pripravach-tribunalu-pro-zajate-ukrajince-a-zoldaky-18317714.html

V DLR informovali o přípravách tribunálu pro zajaté Ukrajince a žoldáky

V DLR informovali o přípravách tribunálu pro zajaté Ukrajince a žoldáky

Úřady Doněcké lidové republiky připravují dokumenty k tribunálu pro vojáky ukrajinské armády a cizí žoldáky, kteří se vzdali do zajetí v ocelárnách Azovstal... 23.05.2022, Sputnik Česká republika

„Co se týče zajatců, pracují s nimi příslušné úřady. Pokud jde o cizí žoldáky a cizince z jejich řad, informace bude zveřejněna později. Co se týče jejich dalšího osudu, je to absolutně jasné, dnes se nacházejí na území DLR, dál plánujeme mezinárodní tribunál a připravujeme příslušné dokumenty a stanovy tribunálu,“ sdělil hlava republiky.Nevyloučil, že se mohou konat prostřední soudy „podle příkladu toho, jak to bylo po Velké vlastenecké válce.“Ministerstvo obrany informovalo 20. května o úplném osvobození prostorů mariupolských oceláren Azovstal. Složilo zbraně a vzdalo se do zajetí 2 439 ukrajinských vojáků a nacistů z pluku Azov, jejichž trestní stíhání bylo zahájeno v Rusku.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

