Poláci se stydí za Morawieckého po výzvách k „rozkulačení“ Norska

Poláci se stydí za Morawieckého po výzvách k „rozkulačení“ Norska

Polští uživatelé internetu zkritizovali svého premiéra Mateusze Morawieckého po jeho výrocích na adresu Norska na schůzce s mládeží. Politik navrhl například... 24.05.2022, Sputnik Česká republika

Poznamenal, že dnešní dodatečné příjmy království z prodeje paliv překročí sto miliard eur, a že to „není spravedlivé.“ Polský premiér vyzval mladé spoluobčany, aby „napsali svým přátelům v Norsku,“ aby šířili danou informaci.Mnozí komentátoři se přiznali, že se stydí za chování Morawieckého, jiní mu poradili, aby šel příkladem a sám pomohl chudým Polákům.„Zástupci Práva a spravedlnosti říkají v televizi, že Němci nám všechno závidí, kdežto Morawiecki chce, aby mladí Poláci žebrali Nory o peníze. Je to hrozné,“ postěžoval si Jacek Fogiel.„Je to naposté šílenství. Orlen (pozn. největší polská společnost na rafinerii ropy), kterou totálně kontroluje, nás tvrdě okrádá pod záminkou situace na Ukrajině, kdežto on sám vyzývá, abychom psali dopisy Norům,“ poznamenal Anjey.„Nobelův výbor bude v rozpacích. Nápad Morawieckého je natolik novátorský, že si zasluhuje Nobelovu cenu za ekonomiku,“ ironizuje Arek.

