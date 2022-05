https://cz.sputniknews.com/20220524/ukrajina-dostane-pouhych-15-procent-americke-pomoci-prohlasil-volodin-18320172.html

Ukrajina dostane pouhých 15 procent americké pomoci, prohlásil Volodin

Ukrajina dostane pouhých 15 procent americké pomoci, prohlásil Volodin

Předseda Státní dumy RF Vjačeslav Volodin prohlásil, že z mnohamiliardové pomoci, kterou vyčleňují USA, dostane Kyjev reálně pouhých 15 % a že Washington a... 24.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-24T17:38+0200

2022-05-24T17:38+0200

2022-05-24T17:38+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

rusko

ukrajina

pomoc

usa

vjačeslav volodin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/789/76/7897628_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_62e582e98ce64729def8d7d5c19e3fc9.jpg

Připomněl, že před několika dny podepsal prezident USA Joe Biden zákon o vyčlenění Ukrajině 40 miliard USD.Podotkl rovněž, že splácet tento dluh budou muset Ukrajinci. A přitom v USA již oznámili, že Kyjev nebude moci v budoucnu obsluhovat státní dluh samostatně, pokračoval Volodin.Z tohoto důvodu berou Ukrajině poslední zdroje, jak se to dnes děje s obilím, dodal předseda Státní dumy RF.„Washington a Brusel nehodlají reálně pomáhat Ukrajině a řešit její problémy v ekonomice a v sociální sféře. Potřebují ji pouze k boji proti Rusku až do posledního Ukrajince,“ zdůraznil Volodin.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

https://cz.sputniknews.com/20220523/napisu-jmeno-zelenskeho-v-radku-nezaopatrena-osoba-v-usa-byli-poboureni-rekordni-pomoci-kyjevu-18315257.html

rusko

ukrajina

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, ukrajina, pomoc, usa, vjačeslav volodin