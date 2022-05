https://cz.sputniknews.com/20220524/ukrajinsky-soud-naridil-obcanovi-charkova-aby-se-naucil-pisen-o-banderovi-18319645.html

Ukrajinský soud nařídil občanovi Charkova, aby se naučil píseň o Banderovi

Ukrajinský soud nařídil občanovi Charkova, aby se naučil píseň o Banderovi

Gubernátor Kirovohradské oblasti Sergej Šulga uvedl, že místní soud odsoudil 19letého přestěhovalce z Charkova, aby se naučil část ukrajinské ústavy a rovněž... 24.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-24T13:39+0200

2022-05-24T13:39+0200

2022-05-24T13:39+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

stepan bandera

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/18319619_0:234:2941:1888_1920x0_80_0_0_46dad00dd89f083679dfe9929d493818.jpg

Po státním převratu, k němuž došlo v zemi v roce 2014, ukrajinské úřady aktivně vytvářejí hrdinu z nacistického kolaboranta Stěpana Bandery, který se podílel na masakrech během Velké vlastenecké války.Gubernátor připomněl, že verdikt již nabyl právní moci. Šulga nesdělil, za co přesně byl vydán. Mladík je podle něj donucen číst i knihu sovětského antistalinského spisovatele Anatolije Dimarova I budut ljudi (A budou lidé) a rovněž i novelu ruského klasika Nikolaje Gogola Taras Bulba.Děj v novele Taras Bulba se odehrává v historicky těžkém období, kdy kozáci bojovali proti Polsko-litevské unii. Hlavní postava, kozácký plukovník Taras Bulba, se v Záporožské Siči setkává se svými syny Ostapem a Andrijem, kteří se po studiu v Kyjevě vrátili do své vlasti. Andrij se jako student zamiloval do dcery urozeného polského vojvody Alžběty a kvůli ní zradil svůj národ. V důsledku toho Taras zabil syna-zrádce a říká své proslulé fráze: „Nu což synku, pomohli ti tvoji Poláci?“ a „Já jsem tě zrodil, tak já tě i zabiju!“.

https://cz.sputniknews.com/20220310/harabin-slovenski-banderovci-budu-v-kratkom-case-postaveni-pred-medzinarodny-trestny-tribunal-17963378.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, stepan bandera