24.05.2022

Fungování chersonského obchodního přístavu je v této fázi znemožněno, jelikož Ukrajinci zaminovali jediný východ do Černého moře, sdělil Sputniku zástupce šéfa...

Podle Stremousova je nyní jeho otevření „prakticky nereálné“, pozastavena byla rovněž i obchodní plavba po Dněpru.Ruští vojáci převzali Chersonskou oblast pod kontrolu v polovině března. Ve městech a obcích zřídili vojensko-civilní správy. Ukrajinští vojáci přitom neustále ostřelují oblast ze strany Mykolajiva a kyjevské úřady tam odpojily mobilní komunikaci, přestaly rovněž místním obyvatelům vyplácet důchody.Orgány Chersonské oblasti opakovaně hovořily o vstupu regionu do Ruska. Jak zdůraznil tiskový mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov, o této otázce by měli rozhodnout sami obyvatelé regionu. Tato otázka musí být podrobně analyzována, mít právní opodstatnění a být legitimní, stejně jako to bylo s Krymem.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci zaměřenou na ochranu Donbasu. Zdůraznil, že jejím cílem je chránit lidi v Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a postavení před soud všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ v Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

