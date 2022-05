https://cz.sputniknews.com/20220524/v-usa-varovali-o-zacatku-sebelikvidace-kvuli-bidenove-politice-18319872.html

V USA varovali o začátku „sebelikvidace“ kvůli Bidenově politice

V USA varovali o začátku „sebelikvidace“ kvůli Bidenově politice

American Thinker: Bidenova politika hrozí USA „celonárodní sebelikvidací“, píše korespondent časopisu American Thinker J. B. Shurk. 24.05.2022, Sputnik Česká republika

Jak píše autor, ani jeden prezident před Bidenem nedokázal tak přesvědčivě správnost přísloví, že „ryba hnije od hlavy“. „Chodící mrtvola Joe je nejen velmi přiléhavým symbolem země, která ještě nikdy nevypadala tak vyčerpaná a oslabená, ale i realitou dneška,“ píše korespondent.Podle jeho slov nynější americký prezident „zorganizoval vysoce technologické lynčování jednoho soudce Nejvyššího soudu USA, zastrašoval černochy tím, že prý republikáni „je chtějí znovu zakout do želez“, a opovážlivě lhal o notebooku svého syna Huntera, kdy tvrdil, že zveřejněné materiály z něho nebyly pravé.„Když člověk, který nemá vlastnosti potřebné k tomu, aby udržel v rukou obrovskou moc, prožívá morální rozklad, rozpadají se celé země a národy,“ tvrdí Shurk. Jak píše korespondent, Bidenova administrativa „rozzuřená“ tím, že američtí občané chtějí „znovu udělat Ameriku velkou“, se řídí „vlastní rozmarností a podrážděností“.Nynější postavení Američanů porovnává s „děsivým vězením“ spojeným s finanční bezbranností, stagflací, zločinností a uzákoněnou korupcí. A zároveň „pro zemi zhoubné“ Bidenovo prezidentství probudilo mnohé lidi, kteří si uvědomili, v jak bídném stavu jsou dnes USA, soudí Shurk.„Jak hrozné škody způsobil Americe Joe Biden! Abychom zachránili tuto tonoucí loď, dokud se nepotopila, musíme zvolat: „všichni na palubu!“, píše v závěru korespondent.Porušení řetězců dodávek po zavedení sankcí kvůli ruské vojenské speciální operaci na Ukrajině způsobilo hospodářské problémy v mnoha zemích. Podle informací Ministerstva práce USA ceny paliva a potravin se v zemi zvýšily do konce března o 8,5 procenta v přepočtu na rok. Tento růst byl rekordním od prosince roku 1981. Dotklo se to také sazeb na hypotéky, které dosáhly v dubnu dvanáctiletého maxima. Podle názoru pána Bílého domu prý k tomu došlo vinou Ruska.

