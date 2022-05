https://cz.sputniknews.com/20220524/who-a-cerveny-kriz-prestavaji-dodavat-do-dlr-a-llr-zivotne-dulezite-leky-18320506.html

WHO a Červený kříž přestávají dodávat do DLR a LLR životně důležité léky

WHO a Červený kříž přestávají dodávat do DLR a LLR životně důležité léky

Světová zdravotnická organizace a Mezinárodní výbor Červeného kříže přestaly dodávat životně důležité léky pro pacienty s cukrovkou, HIV a AIDS do Doněcké a... 24.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-24T15:49+0200

2022-05-24T15:49+0200

2022-05-24T15:49+0200

svět

světová zdravotnická organizace (szo)

léky

červený kříž

donbas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/12823917_0:0:3285:1848_1920x0_80_0_0_bb0de7728e6c65338e5df761385012aa.jpg

I přes žádosti zaslané primáři specializovaných klinik DLR a LLR byli ministři zdravotnictví republik informováni o ukončení humanitárních dodávek.„Antiretrovirová léčiva pro specifickou léčbu pacientů s HIV-AIDS, diagnostické soupravy k provádění vyšetření na stanovení hladiny CD4 buněk a virové zátěže byly dříve poskytovány prostřednictvím humanitární linky MVČK. Letos byla žádost podána, ale dosud jsme nic neobdrželi,“ uvádí se v dopise primáře Luhanského republikového centra pro prevenci a kontrolu AIDS, adresovaném ministryni zdravotnictví LLR Natalii Paščenkové.Samotná Paščenková Sputniku sdělila, že 80 až 100 procent potřebných léků a zdravotnických produktů se do republiky dostávalo prostřednictvím WHO a MVČK. Konkrétně 20 procent antiretrovirových léků a také spotřebního materiálu pro diagnostiku HIV/AIDS pocházelo z Ruska a 80 procent pocházelo z Globálního fondu za logistické podpory MVČK. Dodávky antituberkulotik, spotřebního materiálu pro diagnostiku zajišťovala mezinárodní charitativní nadace Aliance veřejného zdraví. Inzulínové přípravky Actrapid, Protafan, Mixtard vyráběné dánskou společností Novo Nordisk byly dodávány prostřednictvím MVČK.Ujistila rovněž, že Rusko nadále poskytuje pomoc s léky.Paščenková také poznamenala, že vedoucí luhanské kanceláře MVČK Miriam Favierová uvedla, že organizace má zájem na pokračování humanitárních projektů, ale nemůže „kvůli nestabilní situaci“ načasovat dodávky léčiv.„Žádáme WHO, aby ovlivnila mezinárodní organizace a humanitární mise a obnovila pravidelné dodávky léků a zdravotnických prostředků na území republiky k poskytování lékařské pomoci civilnímu obyvatelstvu,“ dodala ministryně zdravotnictví LLR.Republikové centrum pro AIDS DLR také informovalo úřadujícího ministra zdravotnictví DLR Alexandra Opriščenka o absenci dodávek.„Pokud nebude obnoven harmonogram dodávek humanitárních produktů v oboru ‚prevence HIV a léčby HIV infikovaných‘, zůstane více než 12 000 pacientů bez život zachraňující léčby, což povede ke vzniku HIV kmenů odolných vůči antiretrovirovým lékům, k nárůstu počtu nových případů HIV a zvýšení úmrtnosti,“ uvádí se v dopise.Zásoby léků proti tuberkulóze v DLR a LLR stačí na několik měsíců, přitom v Luhansku mohou dojít už v červenci.V Doněcku nahlásili, že zásoby, které mají k dispozici, jim stačí do začátku příštího roku, ale vzhledem k potenciálnímu počtu pacientů na osvobozených územích by léky mohly dojít už k 1. listopadu.

https://cz.sputniknews.com/20220520/who-svolava-mimoradne-setkani-odborniku-kvuli-vypuknuti-opicich-nestovic-18310635.html

donbas

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

světová zdravotnická organizace (szo), léky, červený kříž, donbas