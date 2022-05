https://cz.sputniknews.com/20220524/zapad-zorganizoval-dodavky-zbrani-z-obav-pred-rozdrcenim-os-ukrajiny-prohlasil-sojgu-18320336.html

Západ zorganizoval dodávky zbraní z obav před rozdrcením OS Ukrajiny, prohlásil Šojgu

Západ zorganizoval dodávky zbraní z obav před rozdrcením OS Ukrajiny, prohlásil Šojgu

Západ zorganizoval spěšně dodávky smrtících zbraní z obav před rozdrcením ukrajinských vojsk, prohlásil ministr obrany RF Sergej Šojgu. 24.05.2022, Sputnik Česká republika

Na video zasedání rady ministrů obrany OSKB Šojgu připomněl, že Rusko bylo nuceno zahájit speciální vojenskou operaci za účelem ochrany lidí před genocidou, a také s cílem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny a zajištění jejího nejaderného a neutrálního statusu.„Z obav před rozdrcením ukrajinských vojsk zorganizoval Západ spěšně dodávky smrtících zbraní. Byla zahájena rozsáhlá kampaň za účelem dezinformace světového společenství o skutečných příčinách krize. Do země jsou posílány vojenští poradci a pracovníci soukromých vojenských společností a počet zahraničních žoldáků přesáhl šest tisíc lidí,“ řekl ruský ministr.Šojgu také promluvil o protiruských náladách na UkrajiněPodle jeho slov ti, kteří nesouhlasili s podobným vývojem událostí, byli prostě likvidováni. Šojgu připomněl, že v průběhu osmi let kyjevský režim metodicky ostřeloval města a vesnice v Donbasu. Za tuto dobu zahynulo více než 14 tisíc lidí a asi 33 tisíc jich bylo zraněno.„Všechny naše pokusy donutit Kyjev k plnění Minských dohod byly marné, Kyjev je prostě ignoroval,“ dodal ministr obrany RF.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

západ

