Evropská unie zmrazila majetek ruských podnikatelů ve výši 10 miliard eur

Evropská unie (EU) v souvislosti s protiruskými sankcemi od začátku speciální operace Ruské federace zmrazila majetek podnikatelů z Ruska ve výši řádově 10... 25.05.2022

Uvádí se, že na začátku dubna činil objem zmrazených prostředků 6,7 miliardy eur, to znamená, že za pouhý měsíc a půl vzrostla částka o 1/3.Úřady Estonska, Slovenska, Lotyšska a Litvy oznámily 23. května ve svém dopise plánovanou výzvu ke konfiskaci majetku ruských oligarchů, zmrazeného Evropskou unií, který bude později použit k obnově zničeného ukrajinského území. Mimochodem, 3. května Ukrajina odhadla částku potřebnou k obnově na zhruba 600 miliard dolarů.22. května německý ministr financí Christian Lindner neschválil myšlenku konfiskace osobního majetku Rusů na financování obnovy Ukrajiny na jejich náklady. Podle německého ministra je Německo otevřené návrhům EU na zabavení ruského státního majetku ve prospěch Kyjeva, ale komplikace spojené s konfiskací majetku Rusů, kteří se dostali pod západní sankce, považuje za příliš vážné.18. května bylo oznámeno, že orgány EU zkoumají, zda je možné použít majetek ruských občanů, na které se vztahují sankce, k financování obnovy Ukrajiny.Tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov 16. května prohlásil, že akce řady zemí proti ruským podnikatelům se na státní úrovni staly gangsterstvím. To podle něj jasně dokládá zhroucení posvátnosti soukromého vlastnictví i nebezpečí podnikání v takových zemích.14. května ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov upozornil, že Západ v rámci protiruských opatření praktikuje „skutečnou loupež“.23. března ruský prezident Vladimir Putin řekl, že západní státy zmrazením ruských rezerv nesplnily své závazky vůči Rusku a udělaly čáru za spolehlivostí svých měn.Západní sankce proti Rusku a jeho občanům začaly být zaváděny poté, co ruská armáda na rozkaz prezidenta Ruské federace zahájila 24. února speciální operaci na ochranu civilního obyvatelstva Doněcké a Luhanské lidové republiky. Jak vysvětlili na Ministerstvu obrany Ruské federace, veškeré útoky jsou zaměřeny na vojenskou strukturu Ozbrojených sil Ukrajiny, civilnímu obyvatelstvu nic nehrozí.

