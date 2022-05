https://cz.sputniknews.com/20220525/nyt-usa-vyzbrojuji-tchaj-wan-s-ohledem-na-zkusenosti-ze-zasobovani-ukrajiny-18321737.html

NYT: USA vyzbrojují Tchaj-wan s ohledem na zkušenosti ze zásobování Ukrajiny

NYT: USA vyzbrojují Tchaj-wan s ohledem na zkušenosti ze zásobování Ukrajiny

USA berou v úvahu zkušenosti ze zásobování Ukrajiny zbraněmi při pokusu o přestavbu obranného systému Tchaj-wanu, píší noviny The New York Times s odvoláním na... 25.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-25T15:59+0200

2022-05-25T15:59+0200

2022-05-25T15:59+0200

svět

media

usa

tchaj-wan

ukrajina

zbraně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/657/60/6576095_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecb5ea2f6554fa83e6ac50726013dde1.jpg

Prezident USA Joe Biden na tiskové konferenci s japonským premiérem Fumiem Kišidou 23. května hovořil o připravenosti USA na vojenskou účast v ochraně Tchaj-wanu „pro případ vpádu“. Jak oznámila televizní stanice NBC, Bílý dům později vysvětlil, že Biden měl na mysli dodávky zbraní pro sebeobranu ostrova.Tvrdí, že Washington hodlá posílit vojenskou přítomnost v regionu, aby se pokusil zadržet „potenciální útok“ na Tchaj-wan ze strany ČLR, která má jednu z největších armád ve světě.Ministr obrany Tchaj-wanu Chiu Kuo-cheng již dříve prohlásil, že začne-li mezi Pekingem a Tchaj-pejí válka, skončí tragédií pro obě strany nezávisle na tom, kdo zvítězí. Zdůraznil, že „válku nikdo nechce“.Oficiální vztahy mezi ústřední vládou ČLR a její ostrovní provincií byly přerušeny v roce 1949 poté, co síly Kuomintangu v čele s Čankajšekem, které utrpěly porážku v občanské válce s komunisty, se uchýlily na Tchaj-wan. Obchodní a neformální kontakty mezi ostrovem a kontinentální Čínou byly obnoveny koncem 80. let minulého století. Od začátku 90. let se začaly obě země stýkat prostřednictvím nevládních organizací – pekingské Asociace pro rozvoj vztahů přes Tchajwanský průliv a tchajpejský Fond pro výměny přes průliv. MZV ČLR nejednou prohlásilo, že zásada „jedné Číny“ je jedním z politických základů čínsko-amerických vztahů a že porušení USA svých závazků ohledně Tchaj-wanu ohrožuje součinnost mezi oběma zeměmi. Podle prohlášení Pekingu se snažily USA nejednou rozehrát „thajwanskou kartu“, porušovaly své závazky v tchajwanské otázce a „dávaly separatistickým silám mylné signály“. Tyto akce USA ohrožují mír a stabilitu v Tchajwanském průlivu.

usa

tchaj-wan

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

media, usa, tchaj-wan, ukrajina, zbraně