SAE poprvé za dva roky dodaly ropu do Evropy

Spojené arabské emiráty (SAE) obnovily dodávky ropy do Evropy v podmínkách neochoty evropských dovozců kupovat ropu ruské výroby, píše Bloomberg s odvoláním na... 25.05.2022, Sputnik Česká republika

Agentura poukazuje na to, že ropná cisternová loď Moscow Spirit pronajatá francouzskou ropnou a plynovou společností TotalEnergies SA míří ze SAE do nizozemského Rotterdamu. Podle informace Bloombergu má na palubě kolem 1 milionu barelů ropy z emirátů. Total poslala také ropný supertanker do Egypta, a ten pravděpodobně zamíří s nákladem do Evropy přes středomořský přístav Sidi Kerir.Ropa ze SAE byla naposledy dodána do Evropy přede dvěma lety – v květnu roku 2020, v době šíření koronaviru a krize na ropném trhu, píše Bloomberg.Podle informace portálu na sledování mořských lodí VesselFinder vyplula loď Moscow Spirit z egyptského přístavu v Suezu 20. května a plánuje se, že dorazí do Rotterdamu do 1. června. Naposledy odvysílala loď své souřadnice kolem 19.00 SEČ 24. května, kdy se nacházela mezi Tuniskem a Sardinií. Pluje pod vlajkou Bahamských ostrovů.Portál MarineTraffic uvádí, že loď je schopna přepravovat 156,8 tisíce tun užitečného nákladu.O frachtování společností TotalEnergies ropného tankeru pro dodávky paliva ze SAE informovala koncem dubna agentura Reuters s odvoláním na své zdroje mezi obchodníky. Agentura uvedla, že plavební oddíl společnosti CSSSA se chystá přepravit 1 milion barelů ropy značky Murban z přístavu Jebel Dhanna pro Velkou Británii, přičemž loď měla dopravit ropu začátkem května. Obchodníci, které agentura Reuters dotázala, předpověděli zvýšení dodávek surové ropy ze SAE do evropských zemí v podmínkách pravděpodobného zavedení ropného embarga proti Rusku.O snaze vzdát se dodávek ruské ropy se informuje v plánu REPowerEU, který předložila Evropská komise v polovině května. Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová podotkla, že se zakládá na třech zásadách: diverzifikace dodávek, šetření s energií a urychlení přechodu na obnovitelné zdroje. Akční plán je vypočítán na pět let, až do roku 2027, v Bruselu odhadují výdaje na jeho realizaci na 210 miliard eur.V Kremlu varují, že zavedení embarga na dodávky ropy ruské výroby může být „ranou pro všechny“. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov řekl, že podobné rozhodnutí negativně ovlivní energetickou bilanci Evropy a zapříčiní změny na globálním ropném trhu.

