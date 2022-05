https://cz.sputniknews.com/20220525/vice-nez-polovina-americanu-nesouhlasi-s-protiruskymi-sankcemi-ukazuje-pruzkum--18320893.html

Více než polovina Američanů nesouhlasí s protiruskými sankcemi, ukazuje průzkum

Více než polovina Američanů nesouhlasí s protiruskými sankcemi, ukazuje průzkum

Více než polovina občanů USA nepodporuje uvalení sankcí na Rusko, jestliže takové sankce poškodí americkou ekonomiku, vyplývá z průzkumu, který společně... 25.05.2022, Sputnik Česká republika

Podle výsledků průzkumu tyto statistiky odrážejí důležitý posun veřejného mínění v USA směrem k upřednostňování zdraví národního hospodářství před sankcemi.Průzkum ukázal, že dnes méně než polovina (45 %) Američanů je pro zavedení co nejúčinnějších omezení vůči Ruské federaci bez ohledu na možné ekonomické důsledky. 51 % respondentů zároveň tvrdí, že by taková opatření neměla být přijímána na úkor ekonomického blahobytu samotných Spojených států.Jak je uvedeno ve studii, ještě v březnu - krátce po zahájení ruské speciální vojenské operace na Ukrajině - byly statistiky opačné. Jasná většina dotázaných (55 %) vyjádřila názor, že sankce proti Rusku by měly být co nejúčinnější, bez ohledu na možné poškození samotných Spojených států.Průzkum byl proveden mezi 12. a 16. květnem a zúčastnilo se ho 1172 dospělých Američanů. Tolerovaná nepřesnost výzkumu je maximálně 0,4 %.

