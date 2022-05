https://cz.sputniknews.com/20220526/v-azovstalu-byli-zadrzeni-ukrajinsti-vojaci-kteri-se-tam-schovali-18323961.html

V Azovstalu byli zadrženi ukrajinští vojáci, kteří se tam schovali

V Azovstalu byli zadrženi ukrajinští vojáci, kteří se tam schovali

Ukrajinští vojáci, kteří se schovali nebo opozdili během kapitulace hlavních sil, byli vypátráni a zadrženi v ocelárnách Azovstal v Mariupolu, sdělil v... 26.05.2022, Sputnik Česká republika

V odpovědi na otázku, jestli se dá s jistotou říct, že v prostorách Azovstalu nezůstali ukrajinští vojáci nebo nacionalisté, Pušilin odpověděl: „Ne, nelze. Mohli se prostě fyzicky schovat, mohli se ztratit, někde se opozdit. Již jsme některé objevili a poslali na místo určení. Ale je možné, že se ještě někdo schoval. Stoprocentně to říct nemůžeme, dokud neprohlédneme doslova každý koutek Azovstalu. Jde totiž o dost velký prostor… Zatím to nikdo nemůže s jistotou tvrdit.“Podle Pušilinových slov však tito zbloudilci nepředstavují aktivní nebezpečí. „Bude nutné je samozřejmě najít, pokud tam ještě jsou. Neřeknu, že tam stoprocentně jsou nebo nejsou. Poté, co naše jednotky všechno zkontrolují, odminují, rozeberou všechny závaly, které tam jsou, pak bude možné říct, že je hotovo, že tam již absolutně nikdo nezůstal,“ řekl.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli po osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem je třeba, podle jeho slov, provést „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“, postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny proti civilistům“ v Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že ozbrojené síly útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinskou armádu a že k 25. březnu splnily úkoly první etapy, podstatně snížily bojový potenciál Ukrajiny. Za hlavní cíl označilo ministerstvo obrany osvobození Donbasu.

