V Istanbulu byl zadržen vůdce IS

V Istanbulu byl zadržen vůdce IS

V Istanbulu byl v důsledku rozsáhlé protiteroristické operace zadržen 26. května vůdce organizace Islámský stát (IS, zakázaná v RF) Abu al-Hasan al-Kureishi... 26.05.2022, Sputnik Česká republika

„Istanbulská policie podnikla mezinárodní operaci. <…> V průběhu operace, která se konala v přísném utajení, byly získány závažné údaje o organizaci,“ uvádí se ve zprávě.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan odhalí podrobnosti mezinárodní operace během několika nejbližších dnů. Na portálu bylo uvedeno, že dům, v němž se nacházel vůdce IS, byl sledován a že se akci věnoval osobně náčelník istanbulské policie Zafer Aktash.FSB informovala 29. dubna o tom, že na území Karačajevska-Čerkeska byl zadržen muž podezřelý z příprav teroristického útoku na objekty mocenských orgánů a ochrany pořádku. Podle FSB jde o stoupence IS. Byl umístěn na dva měsíce do vazby.

