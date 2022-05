https://cz.sputniknews.com/20220527/ministerstvo-obrany-rf-vysvetlilo-jak-usa-vyuzivaji-biolaboratore-v-ruznych-zemich-18326907.html

Ministerstvo obrany RF vysvětlilo, jak USA využívají biolaboratoře v různých zemích

Ministerstvo obrany RF vysvětlilo, jak USA využívají biolaboratoře v různých zemích

Pentagon se tváří, že má bohulibé záměry a pomáhá různým zemím v boji proti infekčním nemocem, ale pak pohlcuje výsledky jejich národních studií a zahrnuje... 27.05.2022, Sputnik Česká republika

svět

ministerstvo obrany

rusko

ukrajina

usa

biologická bezpečnost

laboratoř

„Je třeba poznamenat, že k nasazení takové sítě dochází podle typického scénáře. Američané v počáteční fázi vyjadřují znepokojení nad stavem epidemiologické situace v regionu. Dále Američané vystupují s atraktivní z hlediska financí nabídkou spolupráce, která vyvolává zájem úředníků, pak se uzavírají mezivládní dohody,“ řekl Kirillov. Dále podle něj vzniká biologický objekt, který se napojuje na jednotný systém biomonitoringu a veškerý vývoj, který má země v biologické oblasti, přechází do vlastnictví Spojených států. Místní odbornici se navíc začínají potýkat s omezením přístupu k řadě studií a také k jejich výsledkům.Náčelník vojsk radiační, chemické a biologické obrany Ozbrojených sil RF během brífinku rovněž ukázal dokumenty o vojensko-biologické práci USA na Ukrajině. Kirillov také poznamenal, že zprávy Ukrajiny pro OSN, které uváděly, že v zemi neexistuje žádný vojensko-biologický program, jsou v rozporu s nedávnými prohlášeními zástupce USA v OBSE, což naznačuje, že Spojené státy, Polsko a Německo neposílaly OSN informace o společném s Ukrajinou biologickém výzkumu a vývoji v oblasti biologické bezpečnosti; Kirillov také potvrdil, že ukrajinské biologické laboratoře byly napojeny na systém Pentagonu globální kontroly šíření infekčních nemocí. Náčelník vojsk radiační, chemické a biologické obrany Ozbrojených sil RF také uvedl, že Ukrajina ukládala patogeny nemocí jako antrax, cholera a další s hrubými narušeními. Kirillov upřesnil, že v dubnu 2017 došlo v důsledku porušení bezpečnosti v jedné z laboratoří k případu vnitrolaboratorní nákazy klíšťovou encefalitidou. Dodal také, že podle výpovědí očitých svědků vynesla v roce 2021 zaměstnankyně jedné z biologických laboratoří na Ukrajině z areálu laboratoře několik zkumavek s nebezpečnými mikroorganismy. Jejich další osud není znám. Nedbalý postoj k zacházení s patogeny, neprofesionalita a korupce v systému výkonné moci, stejně jako destruktivní vliv amerických kurátorů přímo ohrožují civilní obyvatelstvo Ukrajiny a evropských zemí, dodal Kirillov. Řekl také, že americká společnost Black & Veatch nadhodnotila náklady na modernizaci tří biologických laboratoří na Ukrajině o 17,7 milionu hřiven. Tyto prostředky byly v osobním zájmu amerických a ukrajinských představitelů převedeny na účty fiktivních společností, jako například Golden Ukrajina, BK Profbudinvest a Stoličná obchodní agentura. Kirillov během brífinku také uvedl, že američtí instruktoři školili ukrajinské specialisty v nouzové reakci na propuknutí neštovic. „V rámci speciální vojenské operace v biolaboratořích na území Ukrajiny byly nalezeny materiály amerických instruktorů o výcviku ukrajinských specialistů v nouzové reakci na propuknutí neštovic,“ řekl Kirillov. Zdůraznil, že zájem Pentagonu o danou infekci není zdaleka náhodný, jelikož návrat původce pravých neštovic by bylo globální katastrofou pro celé lidstvo. Stejně jako u covidu-19 je tento patogen stejně nakažlivý, ale jeho letalita je 10krát vyšší. Ještě v roce 2003 vypracovalo americké ministerstvo obrany program očkování proti pravým neštovicím, podle něhož mají být všichni američtí vojáci povinně očkováni. Očkování je ve Spojených státech povinné pro diplomatický a zdravotnický personál. To svědčí o tom, že USA považují původce neštovic za prioritní patogenní biologický agent pro bojové použití, a provádění prevenční činnosti jako očkování se zaměřuje na ochranu vlastních vojenských kontingentů.

rusko

ukrajina

usa

ministerstvo obrany, rusko, ukrajina, usa, biologická bezpečnost, laboratoř