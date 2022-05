https://cz.sputniknews.com/20220527/ukrajina-pohrozila-madarsku-ze-s-ropovodem-druzba-se-muze-neco-stat-18325000.html

Ukrajina pohrozila Maďarsku, že s ropovodem Družba se může něco stát

Ukrajina pohrozila Maďarsku, že s ropovodem Družba se může něco stát

Ukrajina může něco udělat s ropovodem Družba, aby vyvinula nátlak na země, které se nevzdaly ruské ropy. Vyplývá to z projevu poradkyně ukrajinského ministra... 27.05.2022, Sputnik Česká republika

Zerkalová prohlásila, že Maďarsko využilo situace na Ukrajině a fakticky začalo vydírat EU, avšak Kyjev „má výbornou páku, je to ropovod Družba“.Připomněla, že do Maďarska vede samostatná linka ropovodu.Některé státy EU včetně Maďarska blokují schválení šestého balíčku protiruských sankcí, který obsahuje také možnost odmítnutí ruské ropy.Ředitel oddělení ekonomické spolupráce ruského ministerstva zahraničí Dmitrij Biričevskij se domnívá, že Evropa dokáže „v nejideálnější variantě“ nahradit pouze 80 % paliv.Exprezident Ukrajiny Petro Porošenko již vyzval minulý týden k uzavření Družby nehledě na to, že tranzit tímto ropovodem je jedním ze zdrojů státního rozpočtu.Ropovod Družba vede ze Samarské oblasti přes Brjansk a dále se rozvětvuje na severní a jižní část a vede přes území Běloruska, Ukrajiny, Polska, Německa, Česka, Slovenska, Maďarska, Lotyšska a Litvy.Ropovod zajišťuje vývoz ropy z Ruska do Evropy. Ukrajinský úsek je majetkem společnosti Ukrtransnafta, Rusko platí za tranzit.

