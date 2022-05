https://cz.sputniknews.com/20220527/ukrajinsky-velvyslanec-obvinil-scholze-z-nedostatku-odvahy-a-vudcich-schopnosti-18325770.html

Ukrajinský velvyslanec obvinil Scholze z nedostatku odvahy a vůdčích schopností

Ukrajinský velvyslanec obvinil Scholze z nedostatku odvahy a vůdčích schopností

Kancléři SRN Olafu Scholzovi chybí odvaha a vůdčí schopnosti, cituje Bild slova ukrajinského velvyslance v Berlíně Andrija Melnyka.

Melnyk kromě toho ještě jednou zkritizoval kancléře Německa za průtahy s dodávkami těžkých zbraní Ukrajině.Světové ekonomické fórum v Davosu se konalo ve dnech 22. - 26. května.Scholz dříve oznámil, že nehodlá v nejbližší době navštívit Kyjev poté, co ukrajinské úřady zamítly návštěvu německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Melnyk na to odpověděl, že „hrát si na uražený játrový salám nezní příliš státnicky“. Později odmítl se za to omluvit.Melnyk už nejednou ostře kritizoval Berlín.V nedávném interview pro německou mediální skupinu Funke vyjádřil své zklamání nad tím, že „slíbených 15 protiletadlových samohybných zařízení Gepard může být dodáno nejdříve koncem července, a dalších 15 – teprve koncem srpna“. Podle Melnykových slov je Berlín schopen dodat Ukrajině minimálně sto bojových vozidel pěchoty Marder ze zásob německého průmyslu a dalších více než 30 Marderů ze zásob bundeswehru, a také 88 tanků Leopard 1.Jak podotkl ministr zahraničí RF Sergej Lavrov, jakékoli náklady se zbraněmi pro Ukrajinu budou pro Rusko zákonnými cíli. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov nejednou podotkl, že pěchování Ukrajiny zbraněmi ze Západu nenapomáhá úspěchu jednání a bude mít negativní účinek.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem se plánuje podle jeho slov provést „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“ a postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.

