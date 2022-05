V Kremlu zhodnotili zprávy o Johnsonově nápadu založit alianci proti Rusku

https://cz.sputniknews.com/20220527/v-kremlu-zhodnotili-zpravy-o-johnsonove-napadu-zalozit-alianci-proti-rusku-18326616.html

V rámci komentáře ke zvěstem o údajné myšlence britského premiéra Borise Johnsona založit vojenskou alianci s Kyjevem, mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov... 27.05.2022, Sputnik Česká republika

Noviny Corriere Della Sera již dříve informovaly s odvoláním na vlastní zdroje o tom, že ministerský předseda Velké Británie Boris Johnson navrhl Volodymyru Zelenskému založit alianci Evropské společenství proti Rusku. Podotýká se, že kromě Ukrajiny, Polska, Estonska, Lotyšska a Litvy by mohlo být do ní později zapojeno také Turecko.„Víte, při vší úctě ke Corriere Della Sera, vezměme to přece jen jako zprávu masmédií. A zprávy médií teď nemůžeme považovat za spolehlivé prameny, je třeba je brát s rezervou. Za druhé, nevíme, jestli Boris Johnson opravdu přišel s podobným návrhem. V tomto případě by to znamenalo, že navrhuje takové paktování, aby podkopal pozice EU, tedy pozice celoevropského sdružení, které sama Velká Británie opustila. Nevíme však, jak hodnověrná je tato informace, a proto budeme sledovat vývoj událostí,“ řekl Peskov v rámci odpovědi na otázku, jak Moskva hodnotí podobné návrhy a jaké následky bude mít eventuální vznik podobné aliance na území Evropy.Rusko zahájilo 24. února vojenskou operaci s cílem denacifikace a demilitarizace Ukrajiny. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli po osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Podle prohlášení ministerstva obrany splnila ruská armáda ke konci března hlavní úkoly první etapy, podstatně snížila bojový potenciál Ukrajiny. Za hlavní cíl operace označilo ministerstvo obrany osvobození Donbasu.

