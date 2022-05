https://cz.sputniknews.com/20220528/v-chersonske-oblasti-byla-uzavrena-hranice-s-regiony-kontrolovanymi-kyjevem-18327442.html

V Chersonské oblasti byla uzavřena hranice s regiony kontrolovanými Kyjevem

Podle slov Kirilla Stremousova, zástupce vedoucího vojensko-civilní správy regionu, se tak stalo z bezpečnostních důvodů. Je možné projet na Krym a do Ruskem... 28.05.2022, Sputnik Česká republika

Úřady Chersonské oblasti uzavřely hranici s regiony kontrolovanými Kyjevem, řekl agentuře Sputnik zástupce vedoucího vojensko-civilní správy regionu Kirill Stremousov.Upřesnil, že v tuto chvíli mohou obyvatelé cestovat na Krym a do části Záporožské oblasti, která je pod kontrolou ruské armády, odkud se dostanou do Doněcké a Luhanské lidové republiky.Podle zprávy ruského ministerstva obrany z 27. května v Záporožské oblasti ruská armáda kontroluje jižní a střední části regionu: města Energodar, Vasiljevka, Melitopol, Berďansk a další obce. Chersonská oblast je od 15. března zcela pod kontrolou ruských jednotek.Vojensko-civilní správu Chersonské oblasti vede od konce dubna Vladimir Saldo, který stál v čele Chersonu do roku 2012. Proruská správa byla nastolena i v kontrolované části Záporožské oblasti.Úřady oznámily zřízení zóny dvou měn v Chersonské oblasti a slíbily, že se ruština stane státním jazykem.V polovině května Stremousov, zástupce vedoucího chersonské vojensko-civilní správy, řekl, že úřady se chystají obrátit se na ruského prezidenta Vladimira Putina se žádostí o připojení regionu k RF. Tiskový tajemník Dmitrij Peskov v odpovědi uvedl, že o otázce začlenění regionu do území Ruska musí rozhodnout jeho obyvatelé za účasti právníků. Později Stremousov uvedl, že region směřuje ke sjednocení s Ruskem a už se nevrátí pod kontrolu Kyjeva a nebude „kolonií západních partnerů, kteří přivedli Ukrajinu k úplné degradaci“. Chersonský region má skvělé vyhlídky a zaujme své právoplatné místo v „ruské rodině“, prohlásil v polovině května vicepremiér Marat Chusnullin.Putin zjednodušil získání ruského občanství pro obyvatele Chersonské a Záporožské oblasti.

2022

