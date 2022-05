https://cz.sputniknews.com/20220528/v-evrope-upozornili-na-dalsi-rust-cen-potravin-18327758.html

V Evropě upozornili na další růst cen potravin

V Evropě upozornili na další růst cen potravin

V Evropě se předpovídá další růst cen zemědělské produkce v souvislosti s omezením dovozu minerálních hnojiv z Ruska a Běloruska, napsal 26. května portál... 28.05.2022, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že zavedená omezení způsobila nedostatek hnojiv. Kvůli odstranění z trhu ruských dusíkatých a komplexních a běloruských draselných hnojiv se sníží jejich použití a tím se také sníží úrodnost obilovin.Podle zveřejněných údajů dovážela EU z Ruska 4,6 milionů tun hnojiv a jejich celoevropská spotřeba činila kolem 13 milionů tun.Jak uvádí portál, k lítosti farmářů a spotřebitelů beztak vysoké ceny minerálních hnojiv v EU rostly i nadále.Výroba minerálních dusíkatých hnojiv si vyžaduje velké množství energie. Používá se především zemní plyn – výroba hnojiv se soustřeďuje v celém světě v místech s přístupnými a levnými zdroji energie, jako je Rusko. Budou-li tato hnojiva z trhu stažena, bude to mít za následek snížení úrodnosti obilovin.Odborníci v celém světě upozornili již dříve na pravděpodobnost potravinové krize. Poradce prezidenta RF pro ekonomické otázky Maxim Oreškin připustil, že do konce roku 2022 může dojít ve světě ke globálnímu hladu. K přibližně 60% zvýšení cen pšenice došlo podle odhadu poradce ruského prezidenta následkem nezodpovědné monetární politiky USA.Náměstek ministra zahraničních věcí RF Andrej Ruděnko poukázal také na to, že řešení otázky potravinové krize ve světě si vyžaduje odvolání protiruských sankcí, které brání volnému obchodu s potravinami včetně pšenice a hnojiv.

