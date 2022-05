https://cz.sputniknews.com/20220528/zacharovova-poukazala-na-to-ze-washington-zpusobuje-potravinovou-krizi-na-ukrajine-18328451.html

Zacharovová poukázala na to, že Washington způsobuje potravinovou krizi na Ukrajině

Zacharovová poukázala na to, že Washington způsobuje potravinovou krizi na Ukrajině

USA vyvolávají potravinovou krizi na Ukrajině tím, že připravují tuto zemi o zásoby obilí. Promluvila o tom oficiální mluvčí MZV RF Marie Zacharovová 28... 28.05.2022, Sputnik Česká republika

„Prohlášení prezidenta USA Joea Bidena z 10. května o nutnosti najít možnosti pro odvezení z Ukrajiny 20 milionů tun obilí se časově shodlo s podepsáním zákona o půjčce a pronájmu pro Ukrajinu. Vypadá to, že Kyjev bude platit za zbraně pšenicí. V podstatě sami Američané provokují na Ukrajině potravinovou krizi tím, že ji připravují o zásoby obilí,“ upozornila Zacharovová.Podle jejích slov prohlášení zahraničních států o blokování ruskými vojáky akvatória Černého moře neodpovídají skutečnosti. Připomněla, že přístav v Mariupolu obnovil svou činnost poté, co vojáci Ruska a Doněcké lidové republiky ho vzali pod svou kontrolu, byla odminována plavební dráha a vytvořeny podmínky pro vyplutí lodí.Předtím, 25. května, náměstek ministra zahraničí RF Andrej Ruděnko prohlásil, že Rusko nevyužívá otázek potravinové bezpečnosti Ukrajiny jako zbraně a je ochotno umožnit průchod lodím s nákladem obilí. Takto může země ukázat, že je otevřena pro mírové urovnání otázky. Podotkl rovněž, že je Rusko ochotno poskytovat Ukrajině denně potřebné humanitární koridory, což také dělá na stálém základě.Téhož dne ministr zahraničí Číny Wang I trval na zřízení „zeleného koridoru“ pro vývoz obilí z Ukrajiny a Ruska. Podle jeho slov by to napomohlo řešení problému blížící se potravinové krize.24. května Velká Británie prohlásila, že její úřady koordinují se svými spojenci eventuální plán vyslání válečných lodí do černomořského přístavu Oděsy. Je to nutné k tomu, aby byla zajištěna ochrana lodím, které se účastní exportu ukrajinského obilí.Západní země zavádějí stále nové sankce proti RF na pozadí ruské speciální operace na ochranu Donbasu, která začala po vyostření situace v regionu, k němuž došlo v polovině února. Úřady Doněcké a Luhanské lidových republik (DLR a LLR) hlásily stále častější případy ostřelování ze strany ukrajinských vojsk, vyhlásily evakuaci pokojného obyvatelstva do RF a požádaly o uznání nezávislosti. 21. února podepsal Putin příslušný dekret.

