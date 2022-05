https://cz.sputniknews.com/20220528/zelenskyj-oznacil-situaci-v-donbasu-za-velmi-tezkou-18327584.html

Zelenskyj označil situaci v Donbasu za velmi těžkou

Zelenskyj označil situaci v Donbasu za velmi těžkou

Situace v Donbasu je, „jak se ostatně předpokládalo, velmi těžká“, prohlásil prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj (prohlášení bylo uveřejněno na jeho Telegramu). Podle jeho slov soustředil nepřítel v tomto regionu „maximum dělostřelectva a maximum rezerv“.„Hájíme naši zemi tak, jak nám to dnes dovolují obranné rezervy,“ napsal ukrajinský prezident. „A děláme vše, abychom je posílili“.Před několika dny promluvil Zelenskyj o velmi těžké situaci v Donbasu a zdůraznil, že OS Ukrajiny zadržují ofenzívu.Rusko provádí na Ukrajině od 24. února speciální vojenskou operaci za účelem „demilitarizace a denacifikace“. V polovině dubna oznámili v Moskvě začátek její druhé etapy, v jejímž průběhu chtějí ruští vojáci vzít pod svou kontrolu Donbas a jižní část Ukrajiny.V současné době kontrolují ruští vojáci a síly Lidové milice DLR a LLR Chersonskou oblast, větší část Záporožské oblasti a také několik obcí v Charkovské oblasti Ukrajiny.20. května ministr obrany Ruska Sergej Šojgu oznámil prezidentovi dobytí mariupolského závodu Azovstal, odkud vyšlo přes 2,4 tisíce ukrajinských vojáků, kteří tam hájili obranné postavení v průběhu 90 dnů. Závod byl posledním ohniskem odporu OS Ukrajiny ve městě. Poté 23. května oznámil náměstek ministra informací DLR Daniil Bezsonov obnovení aktivních útoků na pozice OS Ukrajiny v okolí obcí Avdějevka, Novosjolovka Vtoraja a Krasnyj Lyman Doněcké oblasti.O den později bylo v DLR oznámeno dobytí Světlodarska, a později – i Krasného Lymanu.25. května vedoucí představitel Čečenské republiky Ramzan Kadyrov oznámil, že ruští vojáci a síly LLR vstoupili do Lysyčanska – města na západě republiky, a také „téměř vstoupili“ do sousedního Severodoněcka. Večer 27. května oznámil, že byla vzata pod kontrolu kontaktní linie v Severodoněcku.Náměstek náčelníka Lidové milice DLR Eduard Basurin zároveň zdůraznil, že síly této republiky nehodlají vstoupit do Avdějevky (město ležící 9 km severně od Doněcka). Basurin připomněl, že na území tohoto města se nachází Avdějevský koksárenský závod, jeden z největších chemických podniků v Evropě. Podle jeho slov z tohoto území ostřelují ukrajinští vojáci města Jasinovataja a Doněck „v naději, že budeme odvetnou palbou ničit jejich dělostřelecké obsluhy a bude přitom poškozen koksárenský závod“.

