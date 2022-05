https://cz.sputniknews.com/20220529/-velvyslanectvi-rf-obvinilo-usa-z-demonizace-ruskych-vojaku-18331647.html

Velvyslanectví RF obvinilo USA z démonizace ruských vojáků

Prohlášení Washingtonu o údajném rozněcování genocidy na Ukrajině jsou pokusem o diskreditaci příslušníků ozbrojených sil RF. Prohlásili to na ruském... 29.05.2022, Sputnik Česká republika

„Všimli jsme si v amerických médiích šířené zprávy organizace New Lines Institute for Strategy and Policy, v které obviňují Rusko z rozněcování genocidy na Ukrajině. Další rusofobské insinuace jsou součástí kampaně na démonizaci ruských ozbrojených sil režírované Západem,“ praví se v komentáři velvyslanectví zveřejněném na sociální síti.Zaměstnanci diplomatické mise se rovněž obrátili na americkou veřejnost s výzvou, aby neignorovala aktivity ukrajinských radikálů, kteří „pod rouškou potřeb územní obrany berou obyvatelům peníze a auta, střílejí na běžence, terorizují a mučí všechny, kdo nesdílejí jejich nacistickou ideologii.“ Ruské ministerstvo obrany informovalo předtím o nezastřených výzvách ke genocidě rusky mluvících a také řecké diaspory ze strany bojovníků Pravého sektoru.Ředitel Služby vnější rozvědky promluvil předtím 11. května o záměru amerického ministerstva zahraničí zahájit v ruské společnosti kampaň na diskreditaci speciální operace. Podle jeho údajů byla „pro zveřejnění na Telegramu a sociálních sítích připravena řada primitivních, ale alarmujících sloganů majících vyvolat paniku.“Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

