https://cz.sputniknews.com/20220529/-zacharovova-oznacila-prohlaseni-scholze-o-multipolarnim-svete-za-plagiat-18330260.html

Zacharovová označila prohlášení Scholze o multipolárním světě za plagiát

Zacharovová označila prohlášení Scholze o multipolárním světě za plagiát

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová nazvala plagiátem prohlášení kancléře SRN Olafa Scholze o tom, že svět má stále víc pólů, což si... 29.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-29T10:47+0200

2022-05-29T10:47+0200

2022-05-29T10:47+0200

svět

maria zacharovová

olaf scholz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/12881519_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_b4792a44c45eb96e5bed0c1fa5052fda.jpg

„Je to zjevný plagiát. Anebo něco horšího, nepochopení banálních věcí,“ napsala Zacharovová na Telegramu.Důvodem pro komentář byl výrok německého politika, který v projevu na Davoském ekonomickém fóru řekl: „Když si uvědomíme, že se náš svět stává multipolárním, má to nás povzbudit k ještě větší vícestrannosti, k ještě větší mezinárodní spolupráci. V multipolárním světě chtějí velmi různí mezinárodní partneři získat větší politický vliv v souladu s jejich rostoucím světovým vlivem.“Podle jejích slov se na ministerstvu zahraničí RF ještě v roce 1996 za Jevgenije Primakova vycházeli z toho, že na světě vzniká víc pólů oproti dvěma pólům studené války. „Toto pochopení vyslovené J.M. Primakovem bylo odráženo v koncepci zahraniční politiky roku 2020 a od této chvíle se stalo naším výchozím bodem z hlediska navázání mezinárodních vztahů.“ vysvětlila diplomatka.Dodala, že také Sergej Lavrov mluvil a mluví každý rok o multipolárním světě jako ministr zahraničí RF, tedy již více než 15 let.

https://cz.sputniknews.com/20220528/zacharovova-poukazala-na-to-ze-washington-zpusobuje-potravinovou-krizi-na-ukrajine-18328451.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maria zacharovová, olaf scholz