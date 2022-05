https://cz.sputniknews.com/20220529/abe-obvinil-zelenskeho-z-ruske-specialni-operace-na-ukrajine-18331047.html

Abe obvinil Zelenského z ruské speciální operace na Ukrajině

Postoj ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského v otázce členství v NATO a odmítnutí urovnání konfliktu na Donbasu měly za následek zahájení ruské speciální... 29.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-29T16:59+0200

2022-05-29T16:59+0200

2022-05-29T16:59+0200

„Pravděpodobně by se dalo vyhnout válečným akcím, kdyby se dalo přinutit ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby slíbil, že jeho země nevstoupí do NATO, anebo přinutit ho, aby poskytl velkou autonomii dvěma enklávám na východě,“ řekl Abe.Politik má za to, že vyvinout vliv na hlavu bývalé sovětské republiky by mohl prezident USA Joe Biden.„Avšak Zelenskyj by to samozřejmě odmítl,“ řekl Abe na závěr.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

