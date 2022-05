https://cz.sputniknews.com/20220529/v-italii-nazvali-krizi-na-ukrajine-valkou-nato-proti-rusku-18328971.html

V Itálii nazvali krizi na Ukrajině „válkou NATO proti Rusku”

Krize na Ukrajině ukázala, že „NATO vede válku proti Rusku”, řekl novinář a historik Angelo D'Orsi v pořadu italského kanálu La7. 29.05.2022, Sputnik Česká republika

D'Orsi zkritizoval restriktivní opatření Západu vůči Moskvě a označil je za „zcela neúčinná a nesprávná“.Historik upřesnil, že nepovažuje Severoatlantickou alianci za obranný blok. „NATO je vojenská organizace založená na Severoatlantické smlouvě. A chová se jako agresivní vojenská organizace a vždy to tak bylo,” uvedl.D'Orcy dodal, že blok porušil mezinárodní právo během konfliktů v Iráku, Libyi, Sýrii a Jugoslávii.Rusko provádí od 24. února vojenskou operaci zaměřenou na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny. Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Podle tvrzení Ministerstva obrany RF ruská armáda splnila do konce března hlavní úkoly první etapy – podstatně snížila bojový potenciál Ukrajiny. Za hlavní cíl označili v ruském vojenském rezortu osvobození Donbasu.

