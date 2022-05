https://cz.sputniknews.com/20220529/v-usa-promluvili-o-trapasu-nato-kvuli-budoucim-cvicenim-18331169.html

V USA promluvili o trapasu NATO kvůli budoucím cvičením

V USA promluvili o trapasu NATO kvůli budoucím cvičením

Severoatlantická aliance se dostala do choulostivé situace během příprav na velká vojenská cvičení v Švédsku kvůli pozvání tureckých vojáků, napsal veterán... 29.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-29T18:48+0200

2022-05-29T18:48+0200

2022-05-29T18:48+0200

svět

nato

vojenská cvičení

švédsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/01/12735783_0:430:4132:2754_1920x0_80_0_0_bceedfdca58ab4d7d3fe7bbe6ddd314a.jpg

„Účast tureckých sil nevyhnutelně vytvoří nepříjemné momenty v manévrech,“ poznamenal Atlamazoglou.Autor poznamenal, že Švédsko nebylo náhodou zvoleno místem manévrů, poněvadž tato země hodlá spolu s Finskem vstoupit do aliance, a že Ankara je jediný člen paktu, který vetoval jejich připojení k transatlantického vojenském svazku.Ve dnech 5-17. června se na švédském území mají konat velká vojenská cvičení NATO pod názvem Baltic Operations 22. Cvičení se zúčastní vojáci z 14 členských států aliance a také dvou partnerských států, Finska a Švédska.Finsko a Švédsko podaly 18. května kvůli událostem na Ukrajině generálnímu tajemníkovi NATO žádost o vstup do aliance. Turecko zablokovalo zahájení projednání těchto žádostí. Recep Tayyip Edogan prohlásil, že Ankara nepodpoří vstup Helsinek a Stockholmu do NATO, protože nemůže spolehnout na jejich ujištění ohledně Kurdistánské dělnické strany zakázané v Turecku.

https://cz.sputniknews.com/20220526/nato-chce-ziskat-imunitu-vuci-odpovednosti-za-zlociny-v-srbsku-18322650.html

https://cz.sputniknews.com/20220522/v-usa-uvedli-tajnou-zbran-ruska-uvnitr-nato-18312448.html

švédsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, vojenská cvičení, švédsko